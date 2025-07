Saïdal expédie ses premiers médicaments en Mauritanie

Le laboratoire pharmaceutique public algérien Saïdal a franchi un nouveau cap dans son développement à l’international. Ce mercredi, la première cargaison de produits pharmaceutiques à destination de la Mauritanie a été expédiée depuis le port d’Alger.

Cette opération marque le début d’un partenariat prometteur entre l’Algérie et la Mauritanie dans le domaine de la santé. Elle intervient à la suite de la victoire du groupe Saïdal dans un appel d’offres international lancé en 2024 par la CAMEC, la Centrale d’Achat de Médicaments et Équipements Médicaux en Mauritanie.

La cargaison comprend 100 000 flacons de paracétamol pédiatrique, un médicament essentiel destiné aux enfants. Dans une déclaration à l’Agence Algérie Presse Service (APS), le directeur général de Saïdal, Younès Bouarara, a souligné l’importance stratégique de cette première expédition qui « concrétise les orientations du président de la République Abdelmadjid Tebboune » et les directives du ministre de l’Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri.

Une coopération pharmaceutique renforcée

Au-delà de cette livraison initiale, d’autres envois sont prévus dans les mois à venir, notamment dans le cadre d’un accord de coopération signé en mai 2025 entre Saïdal et Chinguitty Pharma, entreprise mauritanienne spécialisée dans la distribution de produits pharmaceutiques.

Cet accord vise non seulement à alimenter le marché mauritanien en médicaments algériens de qualité, mais aussi à promouvoir les produits Saïdal dans toute la sous-région ouest-africaine.

Plus encore, une joint-venture industrielle est en cours de préparation. Elle prévoit la production locale de médicaments en Mauritanie, grâce à un partenariat technique et technologique avec Saïdal. Le futur site de production mauritanien, déjà en phase avancée de réalisation, bénéficiera du savoir-faire et du soutien technique algérien.

Une stratégie d’expansion africaine affirmée

Cette démarche s’inscrit dans la nouvelle stratégie d’expansion africaine du groupe Saïdal, qui ambitionne de renforcer sa présence sur les marchés régionaux. Le DG de Saïdal a rappelé que le groupe avait déjà exporté des médicaments vers le Tchad, le Mali, le Sénégal, la Tunisie et même le Yémen.

Parmi les produits visés dans la future production conjointe figurent les sirops, comprimés, ainsi que, à terme, des traitements pour maladies chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires) et des anticancéreux.

Ce développement renforce la position de l’Algérie comme acteur pharmaceutique régional, contribuant à la sécurité sanitaire africaine tout en générant des opportunités économiques et industrielles majeures pour les deux pays partenaires.