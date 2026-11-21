Le groupe Saidal a lancé « DAPAFLUX », un médicament innovant destiné à la prise en charge du diabète de type 2 et à la prévention de ses complications cardiovasculaires et rénales.

Dans ce cadre, le groupe a organisé, ce vendredi, un colloque scientifique placé sous le thème « Convergence : une approche commune », sous la supervision de son Directeur général, Younes Bouarara, et en présence du Secrétaire général du ministère de l’Industrie pharmaceutique, représentant le ministre du secteur, Ouassim Kouidri, du Directeur général de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques, ainsi que le, président du Comité d’experts pluridisciplinaire chargé d’émettre un avis sur la Liste nationale des médicaments essentiels, aux côtés d’une pléiade de professeurs, de médecins spécialistes et de cadres du groupe.

À cette occasion, le Directeur général du groupe Saidal a souligné que le lancement de ce traitement marque une nouvelle étape dans le développement du groupe et s’inscrit dans sa stratégie visant à diversifier les aires thérapeutiques, à renforcer les capacités industrielles et technologiques et à promouvoir l’innovation, tout en réaffirmant son engagement à garantir aux citoyens l’accès à des médicaments de qualité à des prix abordables pour l’ensemble des patients.

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De son côté, le Secrétaire général du ministère, s’exprimant au nom du ministre de l’Industrie pharmaceutique, a insisté sur l’importance d’adopter une approche globale dans la prise en charge du diabète de type 2, fondée sur le dépistage précoce, un suivi régulier et la prévention des complications cardiaques et rénales.

Il a également rappelé que cette orientation s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer la souveraineté sanitaire et à améliorer la prise en charge des maladies chroniques.

Une urgence de santé publique : près d’un adulte sur sept touché

Cette avancée industrielle intervient dans un contexte épidémiologique particulièrement préoccupant. À l’occasion de la célébration de la Journée mondiale du diabète, le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudene, a tiré la sonnette d’alarme en révélant que la prévalence de cette pathologie atteint désormais 14,4 % chez les adultes âgés de 18 à 69 ans, soit près d’une personne sur sept. Plus inquiétant encore, une large proportion des personnes atteintes ignore toujours sa maladie, faute de dépistage.

Issues de l’enquête nationale STEPS — réalisée par le ministère de la Santé avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour surveiller les facteurs de risque des maladies non transmissibles —, ces données illustrent l’ampleur des répercussions sanitaires, sociales et économiques du diabète en Algérie.

Face à ce constat, Mohamed Seddik Aït Messaoudene a plaidé pour une riposte anticipative, globale et intégrée, articulée autour de trois axes fondamentaux : la prévention primaire par la promotion d’un mode de vie sain, le diagnostic précoce, ainsi que l’amélioration de l’accès aux soins, au suivi médical et à l’éducation thérapeutique.

Un nouveau référentiel médical et un maillage de proximité renforcé

Pour traduire cette stratégie sur le terrain, le département de la Santé vient de lancer le Guide national des bonnes pratiques en diabétologie (édition 2026). Élaboré par un collège d’experts, ce référentiel scientifique et pratique accompagne les professionnels à chaque étape du parcours de soins, de la prévention au traitement des complications.

Il intègre également des protocoles adaptés aux profils spécifiques — enfants, femmes enceintes, personnes âgées — ainsi qu’aux situations particulières comme les hospitalisations et le jeûne du mois de Ramadan. Le ministre a exhorté l’ensemble des praticiens à intégrer ces directives dans leur pratique quotidienne.

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Parallèlement à la mise à jour des protocoles, l’accent est mis sur la ressource humaine et l’accès aux soins de proximité.

Quelque 384 médecins généralistes, répartis sur onze promotions formées au sein des facultés de médecine d’Alger, d’Oran, de Constantine et de Sétif, ont obtenu leur diplôme d’études spécialisées en diabétologie.

Déployés principalement au niveau des établissements publics de santé de proximité (EPSP), ces praticiens constituent désormais un maillon essentiel pour rapprocher les prestations médicales des citoyens.

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Dans le même sillage, des campagnes de sensibilisation et de dépistage de terrain ont été lancées ce mois-ci à travers plusieurs wilayas. Ces opérations permettent d’informer la population sur les facteurs de risque, d’effectuer les examens nécessaires pour les personnes exposées et d’orienter les cas complexes vers les structures spécialisées.

Ce programme est appelé à s’étendre progressivement au cours des prochains mois, avec une priorité accordée aux zones enclavées et éloignées des grands centres hospitaliers.

En définitive, entre l’effort industriel porté par Saidal pour sécuriser la disponibilité de traitements innovants et la mobilisation du secteur de la Santé sur le front de la prévention et de la formation, la lutte contre le diabète s’affirme plus que jamais comme une responsabilité nationale collective exigeant la synergie de tous les acteurs.