Vaccins innovants : Saidal conclut un accord avec l’Inde pour une production locale inédite

Une nouvelle coopération internationale vient d’être actée dans l’industrie pharmaceutique algérienne. Le groupe public Saidal a signé, jeudi à Alger, un accord avec le laboratoire indien de recherche et développement ONCOSIMIS et la société Fabtech Technologie. L’accord porte sur les vaccins probiotiques, un domaine encore inexploité localement, avec une ambition de production sur le territoire national.

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La signature s’est déroulée au siège du ministère de l’Industrie pharmaceutique, sous la présidence du ministre Wassim Kouidri. Le dispositif prévoit un transfert de technologies vers Saidal afin de permettre la fabrication de ces vaccins de nouvelle génération, destinés à la fois à l’usage humain et vétérinaire. Cette collaboration ouvre la voie à une production locale inédite dans ce segment.

Vaccins probiotiques : un transfert technologique au cœur de l’accord entre Saidal et les entreprises ONCOSIMIS et Fabtech

L’accord signé entre Saidal et les deux partenaires indiens repose sur la transmission de procédés industriels avancés liés aux vaccins probiotiques. Le groupe public devra intégrer ces technologies afin de développer ses propres capacités de production.

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Selon le communiqué du ministère de l’Industrie pharmaceutique, cette coopération couvre plusieurs volets :

Transmission de technologies innovantes vers Saidal

Mise en place des conditions de production locale des vaccins probiotiques

Développement de solutions destinées à l’usage humain

Extension des applications au domaine vétérinaire

Renforcement des compétences industrielles dans la bioproduction

Les vaccins probiotiques, encore absents de la fabrication nationale, constituent une nouvelle orientation industrielle pour le groupe public.

Vaccins probiotiques : une nouvelle orientation industrielle pour Saidal

Avec cet accord, Saidal élargit ses activités vers des produits biologiques à forte composante technologique. Le partenariat associe deux acteurs indiens spécialisés. ONCOSIMIS, orienté vers la recherche et développement, et Fabtech Technologie, impliqué dans les solutions industrielles et les équipements de production. Leur contribution doit permettre à Saidal d’acquérir les méthodes nécessaires pour structurer une production locale.

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Notons que les vaccins probiotiques s’inscrivent dans une approche scientifique qui combine l’usage de micro-organismes bénéfiques et l’étude de leur interaction avec les défenses immunitaires. Cette piste de recherche, encore en phase de développement à l’échelle internationale, concerne aussi bien la santé humaine que vétérinaire, avec des applications envisagées dans la prévention de certaines infections et le soutien de l’équilibre biologique de l’organisme.