Fin du blocage entre Saidal et la CNAS : la carte Chifa redevient opérationnelle

Le groupe Saidal vient d’annoncer que sa situation vis-à-vis de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) était désormais régularisée.

Concrètement, la carte Chifa redevient opérationnelle dans l’ensemble des officines du groupe public, et la délivrance des médicaments reprend selon les procédures habituelles.

Dans un communiqué, l’entreprise publique explique que ce retour à la normale découle d’une série d’échanges menés avec les services de la Caisse.

Les responsables du groupe ont fourni les éclaircissements juridiques attendus sur le statut exact de leurs pharmacies. Résultat : les services concernés ont admis le cadre réglementaire dans lequel évoluent ces points de vente.

Le tiers payant redevient effectif dans les officines Saidal

Les porteurs de la carte Chifa peuvent se présenter dès maintenant dans n’importe quelle pharmacie du réseau. Les prestations sont assurées normalement et aucun dysfonctionnement n’est à prévoir, assure le groupe dans son texte.

Cette annonce met un terme à une période d’incertitude pour de nombreux patients chroniques, habitués à s’approvisionner dans ces officines.

Le système du tiers payant, qui dispense l’assuré d’avancer le montant de ses médicaments, retrouve donc toute son efficacité dans ce réseau.

Saidal insiste par ailleurs sur sa volonté de maintenir sans rupture la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique. L’objectif affiché reste de rapprocher le médicament du citoyen, tout en respectant scrupuleusement les textes en vigueur.

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Un bras de fer administratif rapidement désamorcé

Pour comprendre cette annonce, il faut revenir quelques jours en arrière. En effet, la CNAS avait gelé le tiers payant dans les pharmacies du groupe, une instruction transmise aux directeurs d’agences à travers le pays. Le motif n’avait rien à voir avec la qualité des produits ou la solvabilité de l’opérateur public.

Le litige portait sur les agréments d’exercice pharmaceutique. Saisie par le ministère du Travail, lui-même alerté par le département de la Santé, la Caisse avait estimé devoir suspendre le dispositif le temps de clarifier la question.

Ces officines, longtemps connues sous l’enseigne « Endimed », se retrouvaient ainsi au cœur d’un contentieux purement administratif.

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La riposte du groupe n’avait pas tardé. Dans une mise au point défendant la légalité de ses officines, Saidal avait rappelé détenir une licence d’exploitation signée par le ministère de la Santé le 27 décembre 1997. Un document que l’entreprise juge toujours valable, la loi sanitaire de 2018 n’ayant selon elle jamais prévu son annulation.

Saidal consolide sa place dans la distribution du médicament

Au-delà du volet réglementaire, l’affaire touchait à un enjeu de service public sanitaire. Le réseau d’officines du groupe constitue un maillon de la politique nationale d’accès aux traitements, aux côtés de son activité industrielle.

Le fabricant public, premier producteur national de médicaments, mise depuis plusieurs années sur l’élargissement de sa gamme et sur de nouvelles unités de production. Sa présence au détail complète cette stratégie, en assurant un débouché direct auprès des patients.

Le groupe conclut son communiqué par un engagement clair : garantir la continuité du service pharmaceutique et faciliter l’accès des citoyens à leurs traitements. Un message qui se veut rassurant après plusieurs jours de flottement dans les officines concernées.

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