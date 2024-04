Saïd Chanegriha reçoit à Alger un haut responsable de l’OTAN

ALGER, le jeudi 18 avril 2024 — Le Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, a reçu, ce jeudi 18 avril à Alger, le Président du Comité militaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), l’Amiral Rob Bauer.

Cette rencontre entre les deux hauts responsables militaires s’inscrit dans le cadre d’une visite en Algérie qu’effectue l’Amiral Rob Bauer, à la tête d’une importante délégation, du 17 au 19 avril 2024, indique le communiqué du ministère de la Défense (MDN).

L’entretien s’est déroulé, précise le même document, en présence du commandant de la gendarmerie nationale, des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP).

Warm welcome in Algeria by 🇩🇿 Chief of Staff of People's National Army Gen. Saïd Chengriha. Followed by a good and frank discussion with Mr. Benattou, Councilor to President @TebbouneAmadijd, about the #NATO #Algeria Partnership, military coop and regional security threats. pic.twitter.com/S0nKhHr2A8 — Admiral Rob Bauer (@CMC_NATO) April 18, 2024

À cette occasion, le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, a souligné que la coopération entre l’Algérie et l’OTAN a permis « d’établir un partenariat solide et fructueux entre les deux parties et de créer une dynamique de concertation et de dialogue ».

Le Chef d’état-major de l’ANP a signifié également que la coopération militaire entre l’Algérie et l’OTAN a connu un développement qualitatif « tant au niveau du dialogue et de la consultation qu’au niveau opérationnel ».

Enfin, S. Chanegriha a déclaré que l’Algérie, fière de son passé et jalouse de son indépendance, tient à préserver son pouvoir de décision et à étendre sa souveraineté pleine et entière sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, le Chef d’état-major de l’ANP avait reçu lundi dernier (15 avril 2024) Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et représentant spécial de Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient et l’Afrique.