Saïd Bouteflika transféré à la prison d’El Harrach

Le tribunal militaire de Blida a rendu son verdict, ce samedi, 2 janvier, dans le procès en appel impliquant Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène, dit Toufik, Bachir Tartag et Louisa Hanoune pour « atteinte à l’autorité de l’armée » et « complot contre l’autorité de l’État ».

Dans son verdict, le tribunal militaire de Blida a acquitté les quatre mis en cause, à savoir le conseiller-frère de l’ancien Président, Saïd Bouteflika, les deux ex-patrons des renseignements Mohamed Mediène, dit Toufik, et Bachir Tartag ainsi que la SG du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoune.

Après cet acquittement prononcé au cours du second procès en appel impliquant les quatre mis en cause, Saïd Bouteflika, conseiller-frère du Président déchu, Abdelaziz Bouteflika, quittera la prison militaire de Blida et sera transféré à la prison civile d’El Harrach, dans la wilaya d’Alger, pour son implication dans d’autres affaires. Bachir Tartag sera également transféré à la prison d’El Harrach, tandis que le général Toufik est libre de quitter la prison.

Il convient de noter que cette décision intervient deux semaines après que la Cour suprême ait cassé le verdict rendu par le tribunal militaire de Blida, condamnant les mis en cause, en septembre 2019, à quinze (15) ans de prison pour « complot contre l’autorité de l’État » et « atteinte à l’autorité de l’armée ».

Lors du premier procès en appel, en février 2020, les peines avaient été reconduites pour les accusés, à l’exception de la Secrétaire générale (SG) du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, qui avait été condamnée à une peine de trois (3) ans de prison, dont neuf (9) mois de prison ferme pour « non-dénonciation de crime », et avait quitté la prison de Blida le jour même.