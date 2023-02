Saïd Bouteflika, Tahkout, Haddad et Kouninef condamnés à verser 400 Mds de DA

Le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed d’Alger a condamné, Said Bouteflika mais aussi d’ex-hommes d’affaires à d’importantes peines de prison fermes et de lourdes amendes, pour corruption et recel de revenus de corruption.

A coté de ces amendes et peines de prison, le tribunal a également condamné Saïd Bouteflika, Mahieddine Tahkout, les frères Kouninef et Ali Haddad à verser in soldium le montant de 400 milliards de dinars au Trésor public à titre de compensation, avec confiscation de tous leurs fonds, revenus et biens illégaux dans le cadre de cette affaire.

C’est aujourd’hui le mercredi 8 février 2023, que Saïd Bouteflika, frère et conseiller particulier de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, a écopé d’une peine de 12 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de dinars.

Dans le cadre de la même affaire Ali Haddad et Ahmed Maazouz ont été condamnés à la même peine tandis que Mahieddine Tahkout a écopé de 15 ans de prison ferme assortis d’une amende de 8 millions de dinars.

Qu’en est-il des frères Kouninef ?

Les frères Réda, Abdelkader Karim et Tarek-Noah Kouninef ont quant à eux, été condamnés à une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de dinars algériens chacun, tandis que, leur sœur Souad a été condamnée à 15 ans de prison ferme avec confirmation du mandat d’arrêt international lancé à son encontre.

De plus, le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed a condamné Mohamed Bairi à une peine de 8 ans de prison ferme assortie d’une amende 8 millions dinars.

Les frères Tahkout Hamid, Nacer et Rachid ont écopé 5 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de DA alors que l’ancien député Tahar Missoum dit « spécifique » a écopé de 2 ans de prison ferme assortis d’une amende de 8 millions de dinars.

De son coté, l’accusé Aghilas Haddad a écopé de 3 ans de prison ferme assortis d’une amende de 8 millions de dinars, alors que l’ancien directeur général de la Banque nationale d’Algérie (BNA), Aboud Achour a été condamné à deux ans de prison ferme assortis d’une amende de 500.000 dinars.