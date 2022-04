Saïd Benrahma peut-il emmener West Ham vers la gloire en Ligue Europa ?

Appelé à la rescousse en équipe nationale algérienne, l’attaquant Saïd Benrahma n’est pas parvenu à lui faire éviter la débâcle. Pourtant, il continue de briller sur les terrains anglais et européens sous le maillot de West Ham. Parviendra-t-il à hisser les Hammers vers la victoire en Ligue Europa ?

Saïd Benrahma, itinéraire chahuté d’un jeune prodige

Saïd Benrahma est né en 1995 à Aïn Témouchent. En 2010, il entame un parcours junior en France au Balma FC puis à l’US Colomiers. Très convoité à sa majorité, il fait finalement son entrée à l’OGC Nice à l’été 2013. S’il commence quelques mois plus tard à fouler le terrain, il doit attendre avril 2015 pour obtenir sa première titularisation. Deux mois plus tard, ses performances convainquent le club de lui faire signer son premier contrat professionnel.

Malgré ces succès, il peine à s’imposer totalement au sein du club qui le prête à de multiples reprises. Après une belle saison en Ligue 2 sous les couleurs de Châteauroux en 2017-2018, il est finalement repéré par Brentford. Il est ainsi transféré vers le club anglais de deuxième division en juillet 2018. La suite de son histoire s’écrit le 16 octobre 2020, lorsqu’il est prêté au West Ham United. Deux semaines plus tard, il foule pour la première fois les pelouses de Premier League. En janvier 2021, il est acheté par le club pour 22 millions d’euros.

Une saison 2021-22 sur tous les fronts pour Saïd Benrahma

Le pari de West Ham semble porter ses fruits. Après une saison 2020-21 pleine de promesses, il démarre la saison suivante sur les chapeaux de roues. Il marque en effet dès le premier match, offrant une contribution remarquée au beau 4-2 de West Ham contre Newcastle. Poursuivant sur cette lancée, il est nominé pour le titre de meilleur joueur de Premier League du mois en août 2021.

En parallèle de ses succès en championnat national, Saïd Benrahma fait une entrée remarquée sur la scène européenne en septembre 2021. Si l’année 2022 le voit aussi fouler les pelouses internationales dans l’équipe nationale d’Algérie, c’est non sans amertume. En effet, après une CAN 2021 difficile, les Fennecs viennent de connaître une cauchemardesque élimination en barrage de la Coupe du monde. Appelé à la rescousse juste avant le match, Saïd Benrahma n’a pas eu l’occasion de faire pencher la balance.

Saïd Benrahma et West Ham : de belles promesses pour la Ligue Europa

Mais cet échec ne remet nullement en cause le potentiel de Benrahma, qui se confirme au fil de cette nouvelle saison à West Ham. On se souvient notamment de la victoire historique à laquelle il a mené les Hammers en novembre dernier contre Liverpool. Le club londonien a de la ressource et peut compter sur son attaquant algérien. D’ailleurs, tous les pronostics s’accordent à considérer West Ham comme l’un des favoris de la Ligue Europa 2022. Pour en savoir plus sur les cotes de Ligue Europa, rendez-vous sur www.parissportifs.com.

Jusqu’à présent, l’équipe n’a rien lâché ou presque. Si Saïd Benrahma a connu un petit coup de mou après un début de saison en fanfare, cela n’a pas empêché West Ham de trouver le chemin des quarts de finale. Après un nul en match aller contre l’OL, Saïd Benrahma et ses coéquipiers réussiront-ils à se qualifier pour les demi-finales ? Rendez-vous le 14 avril pour le savoir !

Le match sera d’autant plus important pour Benrahma qu’il sera l’occasion de prendre une revanche contre le Lyonnais Karl Toko Ekambi. En effet, celui-ci faisait partie de l’effectif camerounais qui a éliminé l’Algérie aux barrages de la Coupe du monde sous les yeux du Fennec resté sur la touche…