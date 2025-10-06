Said Benrahma face à la justice en Angleterre

Said Benrahma est demandé par la justice anglaise. Il est accusé dans une affaire liée à la possession de chiens dangereux qui remonte à deux ans.

Actuellement attaquant de Neom SC en Arabie Saoudite, Said Benrahma fait face à des accusations graves concernant ses deux chiens. L’international algérien est poursuivi pour deux chefs d’accusation liés à la possession de chiens dangereux hors de contrôle, rapporte le média anglais « The Sun ».

Les faits se sont déroulés en juillet 2023 à Hornchurch, dans l’est de Londres, lorsqu’il évoluait en Premier League avec West Ham United. Ses deux chiens, un XL Bully et un American Bulldog, nommés Ghost et Cali, auraient attaqué un homme, Luke Rehbin. Le premier l’aurait blessé tandis que le second aurait tenté de l’attaquer.

Absent lors de l’audience au tribunal de Willesden, ses avocats ont demandé un report, évoquant un manque d’éléments et la nécessité de contacter leur client via un confrère monégasque. Le magistrat a accepté de maintenir l’affaire en tribunal correctionnel plutôt qu’en Cour criminelle, ajoute la même source.

Benrahma devra comparaître prochainement, soit en personne soit par visioconférence. Les conséquences potentielles sont sérieuses : amende, peine de prison, interdiction de posséder un chien, voire euthanasie des animaux. Ses avocats affirment qu’il conteste les accusations.

Benrahma écarté de l’équipe d’Algérie

Said Benrahma semble avoir perdu la confiance de Vladimir Petkovic. L’ailier international, longtemps soutenu par le sélectionneur malgré son départ vers le championnat saoudien, a vu la patience de ce dernier atteindre ses limites.

Lors du dernier rassemblement des Verts en septembre, Benrahma avait une belle occasion de confirmer sa place en sélection. Mais ses prestations décevantes face au Botswana et à la Guinée n’ont pas convaincu le technicien bosniaque. Peu inspiré et en manque d’impact offensif, l’ancien attaquant de West Ham et de l’Olympique Lyonnais n’a pas su saisir sa chance.

En conséquence, Vladimir Petkovic a décidé de ne pas le convoquer pour le stage d’octobre, une première depuis plusieurs mois. Un signal fort envoyé au joueur, qui devra désormais redoubler d’efforts avec son club pour espérer retrouver les Verts.

À 30 ans, Benrahma se retrouve donc à un tournant de sa carrière internationale. S’il veut retrouver sa place chez les Verts, il devra afficher une régularité exemplaire et convaincre le sélectionneur qu’il peut encore apporter sa touche technique et sa créativité à l’équipe.