Un homme tue son frère et blesse grièvement sa belle-sœur : le drame vire au cauchemar

Un drame familial s’est produit ce matin. Une dispute entre deux frères a dégénéré en une agression mortelle, faisant un mort et une blessée grave. Le suspect a été interpellé par les éléments de la Gendarmerie nationale.

La commune de Saharidj, située à l’extrême est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a été le théâtre d’un drame familial ce matin. Un homme a perdu la vie à la suite d’une agression commise par son frère, tandis que son épouse a été grièvement blessée, selon les premières informations disponibles.

Les faits se seraient déroulés aux alentours de 10 heures, à la suite d’un différend entre les deux frères. La dispute aurait ensuite dégénéré en une violente agression, causant la mort de l’un des deux hommes et des blessures graves à son épouse.

D’après les premiers éléments rapportés, les deux frères résidaient dans la même rue, leurs habitations étant séparées par un simple mur. La proximité de leurs domiciles a accentué le choc provoqué par ce drame au sein de la population locale.

Le suspect interpellé après une tentative de suicide

Grièvement blessée lors de l’agression, l’épouse de la victime a été évacuée vers l’hôpital de M’Chedallah, où elle bénéficie de soins médicaux intensifs. Son état de santé reste préoccupant, compte tenu de la gravité de ses blessures.

Après les faits, le suspect aurait tenté de mettre fin à ses jours. Il a toutefois été interpellé par les éléments de la Gendarmerie nationale.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire et d’établir les motivations de l’agression.

Le drame a suscité une vive émotion parmi les habitants de Saharidj. Les investigations en cours devront permettre de faire la lumière sur les événements qui ont conduit à cette tragédie familiale.

🟢 À LIRE AUSSI : PEINE DE MORT EN ALGÉRIE : le parlement adopte à l’unanimité la réforme du code pénal

Criminalité en Algérie : voici les chiffres

Trafic de stupéfiants, réseaux criminels, bandes de quartiers… Les bilans de la Gendarmerie nationale et de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) mettent en lumière les différents fronts de la lutte contre la criminalité en Algérie. Les chiffres de 2025 permettent de mesurer l’ampleur des opérations menées par les services de sécurité.

La lutte contre la criminalité mobilise plusieurs services de sécurité en Algérie, notamment la Gendarmerie nationale et la Sûreté nationale. Dans son bilan d’activité pour 2025, publié le 19 avril 2026, la Gendarmerie nationale fait état d’une hausse du nombre d’affaires traitées, avec 959 740 faits criminels recensés dans le cadre de son activité.

Selon les données publiées sur le site officiel du ministère de la Défense nationale, les efforts ont principalement porté sur la lutte contre les réseaux criminels et la criminalité violente. Les opérations menées ont permis le démantèlement de 1 395 associations de malfaiteurs et de 162 bandes de quartiers.

Ces chiffres illustrent l’activité des unités de la Gendarmerie nationale, sans pour autant constituer un décompte exhaustif de toutes les infractions commises sur le territoire national. Ils ne permettent pas non plus, à eux seuls, de déterminer l’évolution générale de la criminalité dans le pays.

De son côté, la Direction générale de la Sûreté nationale a également présenté son bilan pour 2025, faisant état d’importantes opérations contre les réseaux impliqués dans le trafic de stupéfiants. Les deux institutions interviennent dans des champs de compétence distincts, leurs statistiques doivent donc être examinées séparément.

Trafic de drogue, bandes de quartiers : les principaux fronts de la lutte contre la criminalité

Le trafic de stupéfiants figure parmi les volets importants des opérations menées par les services de sécurité. En 2025, les unités de la Gendarmerie nationale ont saisi plus de 21 tonnes de kif traité, 13,4 millions de comprimés psychotropes et plus de 375 kilogrammes de cocaïne.

Ces opérations ont également abouti au démantèlement de 216 réseaux criminels spécialisés dans le trafic de drogue, selon le bilan officiel de l’institution.

La Sûreté nationale a, pour sa part, annoncé la saisie de plus de 7 tonnes de cannabis, de plus de 665 kilogrammes de cocaïne et de plus de 20 millions de comprimés psychotropes au cours de la même année. Ces résultats témoignent de l’ampleur des opérations conduites contre les circuits de distribution de stupéfiants.

Au-delà du trafic de drogue, les bandes de quartiers et les associations de malfaiteurs figurent également parmi les cibles des services de sécurité. La prévention de la délinquance, la protection des personnes et des biens ainsi que la recherche des auteurs d’infractions pénales font partie des missions de la Sûreté nationale, conformément aux attributions définies par le ministère de l’Intérieur.

Toutefois, les bilans opérationnels ne suffisent pas à établir si la criminalité augmente ou diminue dans son ensemble. Une telle évaluation nécessite des données comparables sur plusieurs années, ventilées par type d’infraction et couvrant les différents services compétents.

Les chiffres de 2025 donnent ainsi un aperçu des moyens mobilisés et des résultats annoncés par les institutions chargées de la sécurité. Ils permettent de mieux cerner les priorités de la lutte contre la criminalité en Algérie, mais ne remplacent pas une analyse statistique globale de son évolution.