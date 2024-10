Sahara Occidental : Macron affirme son soutien au Maroc

Les relation entre la France et l’Algérie s’enlisent dans une pluie de tensions. En visite d’État au Maroc, Emmanuel Macron a réitéré son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, marquant ainsi un virage décisif dans la diplomatie française. Cette nouvelle dynamique, qui fait suite à une remise en question des engagements passés envers l’Algérie, soulève des interrogations sur l’avenir des relations entre Paris et Alger.

Depuis le 28 octobre et jusqu’au 30, Emmanuel Macron a entamé une visite d’État au Maroc. Lors de son discours au parlement marocain, il a réaffirmé le soutien indéfectible de la France à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ce changement brusque dans la diplomatie française marque un abandon des positions précédentes qui étaient plus équilibrées vis-à-vis de l’Algérie.

Cette nouvelle orientation a été précédée par une lettre adressée au roi Mohammed VI, en juillet. Macron a reconnu que « le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ». Par cette affirmation, il a clairement distancé la France des indépendantistes du Polisario. Et, par ricochet, d’Alger qui les soutient.

La distance se creuse entre Paris et Alger

Après plusieurs années de dialogue fragile avec l’Algérie, Macron choisit d’orienter les relations vers le Maroc. Son engagement en faveur du développement du Sahara occidental a été accueilli avec une certaine inquiétude à Alger. L’Algérie considère cette position comme une provocation, et des critiques ne tardent pas à émerger quant à la direction prise par la diplomatie française.

Macron a souligné que la position de la France ne « s’oppose » à personne. Néanmoins, ses déclarations montrent une volonté de Paris de se rapprocher de Rabat dans un contexte délicat.

Le président français a également annoncé que les entreprises françaises joueraient un rôle clé dans le développement économique de la région. Et ce, en investissant et en soutenant des initiatives durables et solidaires. Cependant, ces intentions sont perçues comme un affront. Certains médias y voient dans ce geste un « mépris » pour l’Algérie. Situation qui exacerbe ainsi, le malaise entre les deux pays.

Des conséquences sur la stabilité de la région

Le nouveau positionnement de Macron pourrait seulement influer sur les relations bilatérales. Mais aussi sur la stabilité régionale, déjà ébranlée par le conflit du Sahara occidental. En choisissant son camp, Macron crée une dynamique qui risque d’accroître les tensions entre Paris et Alger, fragilisant davantage les liens entre les deux pays.

À un moment où les relations algéro-françaises sont déjà dans une spirale descendante, cette démarche pourrait sonner le glas de toute tentative de rapprochement. Les conséquences de cette nouvelle posture de la France sont surveillées de près. Surtout, en ce qui concerne la réponse d’Alger et l’évolution de la situation au Sahara occidental.