Sahara occidental : l’Algérie adresse une réponse officielle au secrétaire d’État américain

L’Algérie, à travers un communiqué de son ministère des Affaires étrangères, a répondu, ce mercredi 9 avril, à la déclaration du secrétaire d’État américain, Marco Rubio, dans laquelle il affirme que le plan d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine constitue « la seule solution au conflit du Sahara occidental ».

« L’Algérie, commence le communiqué, a pris connaissance de la réaffirmation par le Département d’État de la position des Etats-Unis d’Amérique considérant le plan d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine comme la seule solution au conflit du Sahara occidental« .

Exprimant sa désapprobation des propos de Marco Rubio, le document poursuit : « L’Algérie regrette la confirmation de cette position de la part d’un membre permanent du Conseil de sécurité dont il est normalement attendu qu’il témoigne d’un respect de la légalité internationale de manière générale et des résolutions du Conseil de sécurité de manière particulière ».

L’Algérie réaffirme que le Sahara occidental est un territoire non autonome, dont la décolonisation reste incomplète. Le communiqué du MAE rappelle, à ce propos, que le peuple sahraoui a le droit à l’autodétermination, conformément à la Charte de l’ONU et à la résolution 1514 (XV) sur l’indépendance des peuples colonisés.

« S’inscrire en dehors de ce cadre ne sert pas la cause du règlement de ce conflit, tout comme il n’altère en rien ses données fondamentales telles que reconnues par l’Organisation des Nations unies et ses principaux organes », conclut le document.

Hier, mardi 8 avril, la porte-parole du département d’État américaine, Tammy Bruce, a déclaré : « Les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et soutiennent la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable au différend ».

Donald Trump se range du côté marocain

Dans le même communiqué, Tammy Bruce ajoute que le président américain, Donald Trump, exhorte les parties « à engager des discussions sans délai, en utilisant la proposition d’autonomie du Maroc comme seul cadre, afin de négocier une solution mutuellement acceptable ».

Cette position du président US n’est pas nouvelle. En effet, Donald Trump avait déjà reconnu, lors de son premier mandant, la souveraineté du Maroc au Sahara occidental. C’était en décembre 2020, dans la foulée de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Une décision qui n’a rien résolu depuis.

Le Sahara occidental, région riche en ressources halieutiques et minières (notamment en phosphates), était une colonie espagnole jusqu’en 1975. Aujourd’hui, le Maroc en administre la majeure partie, mais l’ONU le classe toujours parmi les territoires non autonomes en attente de décolonisation. Depuis cinq décennies, un conflit oppose Rabat au Front Polisario, mouvement indépendantiste soutenu par l’Algérie.

Sur un autre registre, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé ce mercredi en Tunisie en tant qu’envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune. Selon le communiqué du MAE, le chef de la diplomatie algérienne rencontrera le président tunisien Kaïs Saïed et s’entretiendra avec son homologue Mohamed Ali Nafti.

Une visite qui s’inscrit dans le cadre des « efforts conjoints visant à renforcer le partenariat et l’intégration entre l’Algérie et la Tunisie et à examiner les moyens de promouvoir cette coopération aux plus haut niveaux », indique le document.