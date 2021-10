Les magouilles israélo-marocaines se poursuivent. Le makhzen et Israël ont conclu dernièrement un accord pour chercher du pétrole au large du Sahara occidental. Une démarche qui soulève des interrogations sur la légalité de ce contrat.

Dans un communiqué rendu public, l’autorité sahraouie du pétrole et des mines a dénoncé la signature par le Maroc d’un accord avec la compagnie pétrolière israélienne Ratio Petroleum portant sur l’exploration du bloc atlantique de la ville de Dakhla occupée.

« Cet accord représente une nouvelle étape dans la série des crimes économiques perpétrés par le Maroc dans les territoires sahraouis occupés », a dénoncé l’autorité sahraouie.

« Un accord sans valeur »

Dans le même communiqué, l’autorité rappelle le statut juridique du Sahara Occidental en tant que territoire en attente de décolonisation, occupé illégalement par le Maroc.

« Cet accord n’a aucune valeur juridique du fait que le Maroc n’a aucune souveraineté sur le Sahara Occidental, tel qu’affirmé par la Cour de justice internationale dans son avis consultatif de 1975 et réitéré par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en 2016 et 2018 et récemment par le Tribunal de l’Union européenne le 29 septembre dernier », a expliqué la même source.

Située dans le sud du Sahara Occidental, la superficie totale du bloc atlantique de Dakhla est de plus de 129.000 kilomètres carrés. Elle s’étend jusqu’à la frontière avec la Mauritanie.