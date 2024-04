Sahara : les plus beaux parcs nationaux du désert algérien

L’Algérie compte 11 parcs nationaux où faune, flore et sites spéléologiques sont préservés. Si la plupart de ces parcs se situent proche de la Méditerranée au nord, le grand Sahara compte aussi deux parcs nationaux : le parc de l’Ahaggar et celui du Tassili N’Ajjer. Ces derniers renferment de magnifiques trésors et ont tout pour charmer leurs visiteurs.

Parc national de l’Ahaggar

Le parc culturel de l’Ahaggar est un parc qui se situe à l’extrême sud de l’Algérie, dans la wilaya de Tamanrasset. Avec ses 633 887 km² de superficie, il est le second parc national le plus vaste d’Algérie, hébergeant le grand massif du Hoggar qui couvre une superficie 50 000 km² environ.

Doté d’une richesse historique et archéologique d’une valeur inestimable, il abrite des sites archéologiques datant de 600 000 à 1 million d’années. À l’est de Tamanrasset, s’élève à plus de 2 000 m d’altitude un plateau érodé de 250 km de diamètre composé presque entièrement de coulées de lave, l’Atakor du Hoggar, et sur lequel se dressent des volcans dont l’altitude frôle les 3 000 m. Le point culminant du massif, le Tahat avec 2 919 m d’altitude, est aussi la plus haute montagne d’Algérie. Son relief escarpé est composé de falaises de basalte et de pitons.

Une faune et une flore diversifiées

La flore de l’Ahaggar, quant à elle, offre un large éventail d’espèces comme l’armoise, l’olivier, le tamarix, la lavande, l’acacia, le myrte, le drinn et bien sûr le palmier. Les touaregs n’hésitent pas à utiliser certaines combinaisons de ces plantes pour créer des remèdes traditionnels à diverses maladies.

La faune du parc se compose essentiellement du fennec, du renard famélique, de la gazelle, du rat épineux, du mouflon à manchette, et du daman des roches. La faune aviaire dispose également d’une importante communauté avec l’aigle des steppes, le circaète Jean-le-Blanc, la cigogne blanche, la tourterelle maillée, la cigogne noire, la fauvette du désert, le busard Saint-Martin et le canard pillet.

Pour les visiteurs, les plus célèbres sites à découvrir sont le massif de la Tafedest, l’Ahnet et l’Immidir, les pitons de l’Assekrem, les sites de gravures de Tit-Aguenar-Silet, le Tassili Tin Missao, le Tassili du Hoggar, la Casbah de Silet, la Casbah Bahjouda à Aïn Salah et le Monument de Tin Hinan à Abalessa.

Parc national du Tassili N’Ajjer

Le parc culturel du Tassili n’Ajjer se situe non loin de la ville de Djanet, wilaya d’Illizi, dans le grand sud algérien. Recouvrant une superficie de 138 000 km², il est le plus vaste parc du pays. Il englobe une grande partie du massif du Tassili n’Ajjer, la Tadrart Rouge et l’Erg Admer.

L’occupation humaine de la région remonte à plus de 10 siècles en arrière, lorsque des tribus néolithiques l’arpentaient pour chasser et pratiquer la cueillette. La flore du Tassili comprend des espèces typiquement Saharienne comme l’acacia, le cyprès du Tassili et le tamarix.

Parmi la faune représentée dans les gravures et les dessins rupestres, 230 espèces animales sont encore vivantes et se trouvent dans la partie élevée du plateau : le mouflon à manchette, des poissons dans les gueltas, de nombreuses gazelles autour des grands oueds, des guépards, des fennecs, des renards, le goundi du Sahara et le chat des sables. Quant à l’avifaune, elle est représentée par l’aigle royal, la buse féroce et la chouette.

Le Parc est classé depuis 1982 au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est, par ses nombreuses gravures rupestres de l’Oued Djerat, le premier site à l’échelle mondiale. La vallée d’Iherir, dans le parc, est, elle aussi, classée site Ramsar depuis 2001.