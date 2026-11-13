Le Sahara Blend algérien devient le pétrole arabe le plus cher en octobre, voici le prix du baril

Le pétrole algérien s’est hissé en tête des bruts arabes les plus chers durant le mois d’octobre 2026. Le Sahara Blend, principale référence du pétrole brut algérien, a enregistré une hausse de plus de 16 % en un mois, portant son prix moyen à 137,94 dollars le baril, contre 118,49 dollars en septembre. Il se rapproche ainsi du seuil symbolique des 140 dollars, selon les données du dernier rapport mensuel de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Cette progression place le brut algérien largement en tête des références pétrolières arabes figurant dans le panier de l’organisation. Avec une augmentation de 19,45 dollars en l’espace d’un mois, soit environ 16,4 %, le Sahara Blend affiche également la plus forte hausse mensuelle parmi les qualités de pétrole recensées dans le tableau de l’OPEP. Il devance nettement le brut libyen Es Sider, qui occupe la deuxième place avec un prix moyen de 129,94 dollars le baril, en progression de près de 10,6 % par rapport aux 117,49 dollars enregistrés en septembre.

Le brut algérien creuse l’écart avec ses concurrents arabes

Le classement est complété par le brut irakien Basrah Medium, dont le prix moyen a atteint 111,79 dollars le baril, contre 108,93 dollars un mois auparavant, soit une hausse de 2,86 dollars. Le brut émirati Murban arrive juste derrière, avec 111,16 dollars le baril. Il constitue toutefois l’une des références en baisse, son prix ayant reculé de 4,23 dollars par rapport à septembre, où il s’établissait à 115,39 dollars.

D’autres références pétrolières arabes ont également enregistré des replis. Le brut saoudien Arab Light a perdu 1,05 dollar pour s’établir à 107,97 dollars le baril, contre 109,02 dollars en septembre. Même tendance pour le Kuwait Export, dont le prix moyen est passé de 108,99 à 107,87 dollars, soit une diminution de 1,12 dollar. Il ferme ainsi le classement des bruts arabes présentés dans le tableau.

À l’échelle de l’OPEP, le panier de référence de l’organisation (ORB) a, en revanche, poursuivi sa progression. Son prix moyen a atteint 112,12 dollars le baril en octobre, contre 110,59 dollars en septembre, enregistrant une hausse mensuelle de 1,53 dollar, soit environ 1,4 %.

Sur les marchés internationaux, les évolutions ont également été orientées à la hausse pour les principales références occidentales. Le Brent a progressé de plus de 6 % en octobre, pour atteindre une moyenne de 108,34 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), référence américaine, s’est établi à 96,94 dollars.

Ces chiffres confirment ainsi la performance particulièrement marquée du Sahara Blend algérien en octobre. Avec un prix moyen de 137,94 dollars le baril, il conserve une avance de près de 8 dollars sur le brut libyen Es Sider et s’impose comme la référence la plus chère parmi les qualités arabes présentées dans les données de l’OPEP.