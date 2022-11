Sahara algérien : quand une Française trouve « la paix intérieure »

Le tourisme saharien commence enfin à retrouver ses couleurs en Algérie. En effet, suite à l’annonce de ‘ouverture de la région de Djanet, de nombreux voyageurs étrangers ont pris le premier vol pour tenter l’expérience d’explorer le Sahara algérien.

La diversité et l’histoire du désert algérien font que ces touristes amateurs de l’aventure ne se lassent jamais d’explorer. De Biskra à Tamanrasset, jusqu’à Timimoun et Djanet, entre les étendues de sable et les rochers, les peintures rupestres et les oasis, le Sahara dispose de quoi émerveiller ses touristes étrangers et locaux.

Le Sahara algérien, une expérience qui mérite d’être vécue au moins une fois dans sa vie

Le plus souvent, à chaque voyage, ces touristes étrangers retournent dans leurs pays les étoiles pleins les yeux. Parmi les nombreuses personnes charmées par la beauté des paysages au Sahara, l’ancien ministre français Azouz Begag. Cependant, ce dernier n’est pas le seul à être émerveillé par une telle aventure. Plusieurs autres touristes étrangers le sont aussi.

C’est le cas de Sheherazede, qui est venu de Toulouse en France pour tenter d’explorer de nouveaux horizons en Algérie, voire dans le sud. Partageant son séjour sur ses réseaux sociaux, cette touriste française livre ses impressions sur ce voyage qu’elle trouve incroyable et unique.

En effet, cette Française qualifie son séjour dans le Sahara comme une expérience qui mérite d’être vécue au moins une fois dans sa vie, « si ce n’est plus » a-t-elle ajouté sur sa vidéo, qui met en avant son voyage. Le Sahara algérien offre également la possibilité d’observer le lever de soleil qui est « impressionnant, comme vous ne l’avez jamais vu auparavant », commente la touriste sur sa vidéo.

Pour Shéherazede, ce voyage en plein cœur du désert est également une opportunité de s’éloigner des problèmes du monde entier et de la France, pour se retrouver avec soi-même avec une « paix intérieure parfaite ».