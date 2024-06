Sahara algérien : les 3 plus beaux sites touristiques à découvrir en 2024

Le sud algérien est incontestablement l’une des destinations les plus spectaculaires de la planète. En effet, le Sahara couvre la majorité du territoire algérien. Ce n’est pas qu’une mer de dunes comme beaucoup ont tendance à l’imaginer. Le Grand Sud algérien alterne entre paysages volcaniques (massif du Hoggar) et lunaires (Tassili N’Ajjer), plaines de pierres (les Regs) et plaines de sable (les Ergs) d’où jaillissent parfois de superbes oasis. Voici les 3 plus beaux lieux du Sahara à visiter en famille pendant les vacances.

Atakor

L’Atakor, ce massif montagneux de 1800 km² est situé à de 2000 m au-dessus du niveau de la mer. Il est incontestablement la région la plus élevée d’Algérie. Il se trouve en plein cœur du Sahara, au centre du parc national de l’Ahhagar. Traversé par le Tropique du Cancer, c’est un massif cristallin sculpté sur des millions d’années par l’activité volcanique.

À LIRE AUSSI : Séfar : la cité perdue des “Djinns” au milieu du désert algérien

Au sud et à l’est, il offre des plateaux de lave entaillés par des gorges plutôt profondes. À l’ouest, il présente de larges vallées. Enfin, son arête centrale comporte les plus hauts sommets d’Algérie : Tahat (2 908 m), Ilâman (2 739 m) et Asekrem (2 726 m).

Concernant le peuplement des hautes vallées de l’Atakor, et bien, il remonte au temps des civilisations préhistoriques et néolithiques. De nos jours, il reste encore des sites avec des stations de gravure et de poterie, des monuments et des peintures. La tradition orale a également conservé de ces époques lointaines quelques légendes comme celle de la mort d’Akkar près de l’Asekrem et le mystère de la grotte aux cent nez.

Tadrart Rouge

La Tadrart Rouge est un massif se situant à l’extrême sud-est de l’Algérie, au centre du Parc culturel du Tassili n’Ajjer. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette suite de paysages minéraux d’une beauté et d’une richesse unique est souvent considérée comme le plus beau tableau du Sahara.

Randonner dans la Tadrart plonge ses visiteurs dans un océan de dunes doté d’une palette de couleurs inouïes et dans un paysage merveilleux, parsemé de formations géologiques exceptionnelles et aux diverses formes.

À LIRE AUSSI : À la découverte de Taghit : l’oasis enchantée du Sahara algérien

Vous pourrez aussi admirer de nombreuses peintures et gravures rupestres, dont certaines sont âgées de plus de 4 000 ans, et qui font de ce site unique l’un des plus beaux musées à ciel ouvert du monde. Après chaque couché de soleil, vous bivouaquerez ainsi à la belle étoile et partagerez le mode de vie des communautés ancestrales touaregs qui vivent dans ces régions depuis la nuit des temps.