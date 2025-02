Sahara algérien : Cette zone humide bientôt reconnue comme site « d’importance internationale »

La zone humide de Djorf-Torba, joyau écologique situé dans la wilaya de Béchar, pourrait bientôt rejoindre la liste Ramsar des zones humides d’importance internationale. Cette annonce a été faite par Nadjma Rahmouni, inspectrice générale des forêts à la Direction générale des Forêts, à l’occasion de la célébration officielle de la Journée mondiale des zones humides, organisée sur ce site exceptionnel.

S’étendant sur 21 500 km², dont 94 km² occupés par un lac, Djorf-Torba se distingue par sa richesse biologique en plein cœur d’une région semi-désertique. Ce site abrite une biodiversité remarquable, notamment des espèces d’oiseaux migrateurs empruntant la route de l’Afrique de l’Ouest via le détroit de Gibraltar.

Il sert également de refuge à des poissons d’eau douce et à des mammifères rares, comme la loutre commune, selon les cadres locaux du secteur des forêts.

La Journée mondiale des zones humides a été marquée par une série d’activités visant à mettre en lumière l’importance de ces écosystèmes fragiles. Une exposition a réuni les acteurs clés de la préservation des zones humides, notamment les secteurs des forêts, de l’environnement et de l’agriculture, ainsi que des associations locales et nationales.

Djorf-Torba : Vers une reconnaissance internationale sur la liste Ramsar

Parmi les temps forts de la journée, le lâcher de canards Colvert dans le lac du barrage de Djorf-Torba a captivé l’attention des participants.

Des séances pédagogiques ont également été organisées pour les élèves de l’école primaire Ayoub Rahal. Ces jeunes ont pu découvrir les méthodes de recensement des oiseaux aquatiques utilisées par les spécialistes et se familiariser avec le rôle crucial des zones humides dans la préservation des écosystèmes.

En marge de cette célébration, les autorités ont dévoilé un projet de réhabilitation de 43 oasis, couvrant 1 877 hectares et comptant plus de 230 800 palmiers dattiers. Doté d’un budget de 250 millions de dinars, ce programme vise à moderniser les systèmes d’irrigation et à préserver ces oasis en tant que zones humides sahariennes essentielles à l’équilibre écologique.

L’événement a également permis de mettre en avant d’autres sites naturels majeurs de la wilaya de Béchar, tels que

Dayat Etiour,

La sabkha de Kenadza

et les oueds Béchar, Zouzfana, Namous et Guir.

Ces zones font l’objet d’efforts de conservation renforcés, dans le cadre d’une stratégie nationale visant à protéger les écosystèmes naturels et à promouvoir le développement durable.

L’Algérie et la convention Ramsar : 50 zones humides déjà classées

Avec déjà 50 zones humides classées sur la liste Ramsar, l’Algérie confirme son engagement en faveur de la protection de ces écosystèmes vitaux. Le classement de Djorf-Torba viendrait renforcer ce réseau et offrir une reconnaissance internationale à ce site unique, tout en garantissant sa préservation pour les générations futures.

Alors que le processus de classement est en cours d’étude au niveau national, la zone humide de Djorf-Torba s’impose comme un symbole de la richesse naturelle de l’Algérie et de son engagement en faveur de l’environnement. Une étape cruciale pour ce site, qui pourrait bientôt figurer parmi les joyaux écologiques protégés par la convention Ramsar.