Jusqu’à 2 000 DA le gramme : la récolte du safran s’annonce sous de bons auspices à Khenchela

La cueillette des fleurs mauves a officiellement débuté mardi dans les Aurès. Le safran de Khenchela entame sa saison sous de bons auspices : les professionnels tablent sur des volumes supérieurs à ceux des exercices précédents, avec une épice dont la qualité est jugée remarquable.

Un gramme de cette plante peut atteindre 2 000 dinars sur le marché, de quoi expliquer l’engouement croissant des investisseurs pour cette culture.

Samir Ghodbane, secrétaire général de l’Association algérienne pour la promotion du safran et lui-même producteur en bio dans la région, se montre confiant. Interrogé par l’APS, il estime que les signaux relevés en ce début de campagne laissent présager une productivité excellente.

Deux facteurs se conjuguent selon lui : une météo clémente et le savoir-faire accumulé par ceux qui se sont lancés dans l’aventure.

Le safran de Khenchela affiche une teneur en crocine de 20 %

Les analyses réalisées sur les exploitations locales parlent d’elles-mêmes. La crocine, ce pigment naturel qui donne à l’épice sa teinte rouge-orangé, y grimpe jusqu’à 20 %.

Ce taux constitue l’un des principaux marqueurs de qualité reconnus sur les places commerciales mondiales, et place la production des Aurès dans le haut du panier.

Cette performance n’a rien de fortuit. Les sols d’altitude et le climat continental de la wilaya offrent des conditions proches de celles recherchées par les safraniers du bassin méditerranéen.

Le territoire s’était déjà distingué dans l’arboriculture : la région reste le premier bassin producteur du pays pour la pomme, avec une récolte de pommes dépassant les attentes lors de la dernière saison.

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Une récolte manuelle qui commence avant le lever du jour

Rien n’est laissé au hasard dans le protocole de cueillette. Les équipes se lèvent très tôt pour ramasser les fleurs, mais l’opération gagne à se dérouler à la clarté du jour afin que l’épice conserve toutes ses propriétés. Vient ensuite l’extraction des stigmates, ces trois filaments pourpres nichés au cœur de chaque corolle.

Ce travail de précision revient le plus souvent aux femmes rurales, dont la dextérité fait la différence. Le séchage, réalisé soit naturellement soit à l’aide d’équipements dédiés, obéit ensuite à des protocoles scientifiques et à des règles d’hygiène rigoureuses. Saveur, couleur, vertus nutritionnelles et pouvoir antioxydant en dépendent directement.

Douze années se sont écoulées depuis les premières plantations dans la wilaya. Depuis, les surfaces n’ont cessé de s’étendre, portées par la rentabilité du produit quand l’intégralité de la récolte trouve preneur.

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Les producteurs de safran visent les marchés internationaux

L’écoulement de la marchandise reste toutefois le nerf de la guerre. Les exploitants veulent désormais dépasser les circuits locaux et placer leur or rouge à l’étranger. Pour y parvenir, ils misent sur la modernisation du traitement et sur un conditionnement répondant aux standards internationaux.

Samir Ghodbane plaide également pour que la recherche scientifique accompagne le développement de la filière. Il réclame par ailleurs un allègement des démarches liées à l’étiquetage et à la commercialisation, notamment auprès des laboratoires pharmaceutiques algériens et étrangers, friands des principes actifs contenus dans l’épice.

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Le safran, un levier pour les exportations hors hydrocarbures

Faire basculer cette activité du registre artisanal vers celui d’une véritable branche économique : voilà l’ambition affichée. Emplois à la clé, valeur ajoutée locale et contribution à la diversification des exportations hors hydrocarbures, les retombées potentielles dépassent largement le périmètre agricole.

Entre la certification, la traçabilité et l’accès aux circuits de distribution mondiaux, les safraniculteurs de Khenchela savent que le chemin sera long. Mais avec une épice capable de rivaliser avec les meilleures productions, les arguments ne manquent pas.

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