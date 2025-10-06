Sadi nommé à un poste de vice-présidence à la FIFA

Le président de la Fédération algérienne de football Walid Sadi a été nommé dans un poste à la FIFA. Idem pour le secrétaire général Nadir Bouzenad ainsi que la directrice des finances Salima Benaisti.

Depuis son élection à la présidence de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi ne cesse de gagner des postes au sein de plusieurs instances. Après avoir intégré le Bureau exécutif de la Confédération africaine de football et celui de l’Union arabe de football, avant d’être élu vice-président de l’UNAF, voilà qu’il vient d’occuper un nouveau important poste.

En effet, il occupe désormais le poste de vice-président de la Commission des stades et de la sécurité de la FIFA, a annoncé la FAF en ce début de soirée.

Selon le communiqué officiel de l’Instance fédérale, d’autres employés à la FAF ont été nommés dans des postes au sein de la première instance du football international. Il s’agit du Secrétaire général de la FAF, M. Nadir Bouzenad qui été désigné membre de la Commission futsal ainsi que Mme Salima Benaisti, Directrice des finances de la FAF, qui rejoint la Commission de conseil commercial et marketing de la FIFA en tant que membre.

Il est utile à rappeler que Walid Sadi occupe également le ministre du Sport depuis novembre 2024. Il a été reconduit dans le nouveau gouvernement de Sifi Ghrieb. La décision du président M. Abdelmadjid Tebboune témoigne de la reconnaissance du travail accompli par Sadi depuis sa prise de fonction, et de la poursuite de la série de réformes qu’il a initiées dans le secteur sportif.

AGo de la CAF : Sadi participe à la réunion zonale de l’UNAF

Le président de la Fédération algérienne de football, M. Walid Sadi, accompagné du Secrétaire général, M. Nadir Bouzenad, s’est déplacé à capitale de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, pour prendre part aux travaux de la 47e Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF), qui a eu lieu ce lundi 6 octobre 2025.

🟢 À LIRE AUSSI : 18 mois après Belmadi, Sadi et Petkovic critiqués pour n’avoir rien amélioré

En marge de cette AGO, une réunion zonale de l’UNAF (Union Nord-Africaine de Football) s’est tenue ce dimanche 5 octobre 2025, en présence des principaux responsables des fédérations membres de l’Union. Cette rencontre a permis d’évoquer la programmation des tournois de la zone, notamment le Tournoi U18, qui sera organisé à Alger au mois de décembre prochain.