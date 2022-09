Sacre de la coupe arabe U17 : Belmadi félicite la jeune sélection

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, n’a pas manqué l’occasion de féliciter l’équipe algérienne U17 au lendemain de son sacre en finale de la coupe arabe U17 organisée en Algérie.

Le technicien algérien a tenu à rendre hommage au travail effectué par le staff technique de la sélection U17 et a encouragé les jeunes joueurs du sélectionneur, Arezki Remmane.

Ainsi, Belmadi a adressé une lettre à l’ensemble de la sélection algérienne U17, « Moins d’une année après le sacre de la sélection nationale A’ en Coupe Arabe de la FIFA – Qatar 2021, c’est au tour de l’équipe U17 de briller et d’honorer le football algérien à travers cette nouvelle consécration, à l’issue d’un parcours remarquable et une finale épique. » a commencé le sélectionneur Belmadi.

« Je saisis cette opportunité pour adresser mes plus chaleureuses félicitations à tous les membres de cette sélection, les joueurs en premier qui se sont battus comme des guerriers, le staff technique avec à sa tête Arezki Remmane pour la qualité du travail réalisé depuis trois ans et tous les membres des différents staffs, car la victoire est belle et collective. » lit-on sur le site officiel de la fédération algérienne de football.

L’attribution cruciale de la formation des jeunes joueurs

Conscient des difficultés rencontrées lors du parcours de la sélection U17, Belmadi a écrit, « Malgré les difficultés et une forte adversité, les joueurs ont su se surpasser pour atteindre leur objectif et rendre heureux et fier tout le peuple algérien. » ajoute-t-il sur son message de félicitations pour l’équipe d’Algérie U17 dirigée par le sélectionneur, Arezki Remmane.

Accordant une importance capitale pour le volet de la jeune formation, Belmadi a indiqué, « Je n’ai pas oublié le jour où j’ai assisté à l’ouverture de l’Académie de Sidi Bel-Abbès et tous ses jeunes qui ne rêvaient que d’une chose : devenir de grands footballeurs et porter haut les couleurs de l’Algérie. Qu’ils ne s’arrêtent pas en si bon chemin, car le voyage est encore long et périlleux pour atteindre et réaliser d’autres ambitions. Qu’ils continuent à travailler et à se surpasser, en bénéficiant, je l’espère, de tous les moyens de la réussite. » ajoute-t-il.

Finalement, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a renouvelé ses félicitations pour la jeune équipe de l’Algérie, « Bravo à tous et inch’Allah pour d’autres succès. » finit-il par dire. Le message du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a été publié sur le site officiel de la FAF.