Sabrina Sebaihi, députée d’origine algérienne, visée par des menaces de mort en France

Alors que les relations entre l’Algérie et la France traversent une nouvelle zone de turbulence, la députée d’origine algérienne, Sabrina Sebaihi, s’est retrouvée la cible d’une campagne haineuse et de menaces de mort, notamment après ses propos sur le ministre de l’Intérieur français, Bruno Retailleau.

Nouvellement élue vice-présidente du groupe d’amitié France-Algérie à l’Assemblée nationale, Sabrina Sebaihi a récemment critiqué le ministre de l’Intérieur français, Bruno Retailleau, et lui a reproché de continuer d’attiser les tensions entre les deux pays : « Bruno Retailleau se comporte en petit boutiquier et non en homme d’État« .

La députée Sabrina Sebaihi critique Bruno Retailleau

Selon la députée des Hauts-de-Seine, Bruno Retailleau instrumentaliserait les relations entre l’Algérie et la France à des fins électorales. La députée estime que « l’attitude de Bruno Retailleau est non seulement dictée par un racisme propre à son monde d’idées, mais elle met en péril les intérêts de la France« .

En effet, Sabrina Sebaihi juge que les sorties et l’obsession algérienne de Retailleau sont préjudiciables pour les relations entre les deux pays. Elle appelle Emmanuel Macron à prendre le relais sur ce dossier sensible et insiste sur la nécessité de clarifier la position de la France.

Ses propos ont eu du mal à passer auprès de la place Beauvau. Le premier concerné par ces critiques a vite réagi dans une déclaration après du journal Le Figaro, et se dit prêt à « continuer de tout faire pour obtenir de l’Algérie qu’elle respecte le droit international« .

Sabrina Sebaihi visée par des menaces de mort

Le 11 mars dernier, lors d’une conférence de presse du groupe écologiste à l’Assemblée, Sabrina Sebaihi a révélé qu’elle a été la cible d’un déluge de haine. Elle a expliqué que « dès qu’elle évoque l’Algérie, cela s’accompagne systématiquement de lettres ou de menaces de mort« .

« Dès que je prends la parole sur l'#Algérie, cela s'accompagne de lettres ou de menaces de mort.

« Dès que je prends la parole sur l'#Algérie, cela s'accompagne de lettres ou de menaces de mort.

Mais depuis l'annonce de ma vice-présidence du groupe d'amitié France-Algérie, je dois avouer qu'on a atteint un niveau jamais égalé. » 🗣️ @SabrinaSebaihi

Depuis sa nomination comme vice-présidente du groupe d’amitié France-Algérie, « on a atteint un niveau jamais égalé, puisqu’en moins de 24 heures, j’ai reçu plus de 1 000 messages d’insultes » a-t-elle raconté avant d’ajouter « On m’accuse d’être un agent d’Alger, d’être un colon, d’être une traître à la nation, et j’en passe, avec des menaces de mort qui vont avec« .

Par ailleurs, face à cette campagne haineuse, la députée d’origine algérienne Sabrina Sebaihi a décidé de recenser tous ses messages, majoritairement sur les réseaux sociaux et par mail, et de porter plainte contre leurs auteurs.

