Sabri Boukadoum : « l’Algérie est désormais un pays sûr et le tourisme est en plein essor »

Sabri Boukadoum, ambassadeur d’Algérie à Washington, a abordé plusieurs thématiques importantes dans un entretien sans concessions au quotidien américain USA Today Business Focus. Dont le rôle de l’Algérie en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, les priorités du partenariat algéro-américain, et les atouts prometteurs d’Algérie en termes d’investissement et de tourisme.

Le chef de mission de l’ambassade d’Algérie à Washington a déclaré que l’Algérie renforce son rôle diplomatique et en termes d’investissement sur la scène internationale. Sabri Boukadoum a affirmé que le contexte géopolitique actuel recèle de défis et d’opportunités pour l’Algérie, insistant sur l’importance de parvenir à un équilibre entre eux.

Concernant les relations algéro-américaines, le diplomate a fait savoir que notre pays poursuit le dialogue avec la nouvelle administration américaine et des discussions, sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale et de contribuer à la sécurité internationale, ont eu lieu avec le MAE, Ahmed Attaf, et son homologue Marco Rubio.

Sabri Boukadoum, ambassadeur d’Algérie à Washington : « De nombreux investisseurs influents s’intéressent au pays »

Sur le plan économique, Sabri Boukadoum rappelle que les investissements américains en Algérie connaissent une croissance remarquable, notamment dans le secteur de l’énergie, dans lequel les deux pays entretiennent un partenariat de plus de 20 ans.

Par ailleurs, le champ de coopération entre les États-Unis d’Amérique et l’Algérie s’élargit sur d’autres secteurs dont l’agriculture et les énergies renouvelables. D’ailleurs, le diplomate fait part de contacts intensifs qui se poursuivent entre Alger et Washington pour renforcer cette coopération.

« L’énergie reste au premier rang de nos priorités d’investissement, mais l’agriculture est également un secteur en pleine croissance. Par exemple, une entreprise privée algérienne importe actuellement 25 000 vaches américaines, ce qui marque une étape importante dans la collaboration agricole« , a-t-il déclaré.

De plus, le secteur minier suscite de l’intérêt de la part de plusieurs investisseurs influents, notamment dans le Sahara et le Nord de l’Algérie. Le pays se développe aussi dans les énergies renouvelables grâce au potentiel important en énergie solaire dont dispose le Sahara. « Nous investissons aussi dans l’hydrogène comme carburant du futur« , précise-t-il.

Tourisme en Algérie : un potentiel en plein essor qui attire les opérateurs américains

Dans la suite de son discours, Sabri Boukadoum a rappelé que l’Algérie n’est pas encore reconnue comme une destination d’investissement de premier rang. Le pays fait toujours face à l’ombre que la décennie noire et le terrorisme des années 1990 lui font.

Cependant, l’ambassadeur d’Algérie aux USA rassure que le pays est désormais une destination sûre, qui enregistre une hausse du nombre de touristes internationaux. « Nous organisons des visites pour que les tour-opérateurs puissent découvrir l’Algérie de première main afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées plutôt que de se fier à des perceptions dépassées« .

Dans ce sillage, il rappelle les atouts touristiques et culturels de cette destination. Selon lui, peu de gens savent que l’Algérie compte des centaines de sites historiques, à l’exemple des ruines romaines, deuxième en nombre après l’Italie.

