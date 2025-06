«  Sabali » renaît sous les platines de DJ Snake : l’avant-première de « Patience » fait sensation à Paris

Trois mois après la mort d’Amadou Bagayoko, DJ Snake dévoile Patience, un hommage musical et visuel au duo Amadou & Mariam. Un court-métrage engagé, avec Omar Sy en tête d’affiche, présenté en avant-première au Grand Rex, à Paris.

Rebaptisée « Patience », DJ Snake signe la nouvelle version de « Sabali », l’un des titres les plus emblématiques du musicien malien. Plus qu’un simple remix, c’est un hommage vibrant, aux basses profondes et aux intentions sincères. Un hommage visuel, avec un court-métrage percutant réalisé par Valentin Guiod, porté par un casting de haut vol, vient éclairer le deuil par l’art.

DJ Snake remix « Sabali » : une collaboration posthume entre électro et musique du monde, sur fond de mémoire et d’engagement

Le 4 avril dernier, Amadou Bagayoko s’éteignait à l’âge de 70 ans, suite à une longue maladie. Sa disparition a laissé un vide immense dans le monde de la musique africaine et au-delà. Le duo qu’il formait avec son épouse, Mariam Doumbia, avait su tisser des ponts entre les continents, entre la tradition malienne et les rythmes modernes.

Pour honorer cette mémoire, DJ Snake s’est plongé dans leur répertoire, choisissant de réinventer « Sabali ». Titre phare issu de leur collaboration avec Damon Albarn en 2008. La version 2025, sobrement intitulée « Patience », s’écarte du registre original pour emprunter la voie de l’électro introspective, tout en conservant l’âme du morceau d’origine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par djsnake (@djsnake)

« Vraiment fier de ce que nous avons fait pour celui-ci. Patience avec Amadou et Mariam. Sortie le 5 juin ! », a partagé DJ Snake sur ses réseaux sociaux, dévoilant une émotion palpable.

La chanson s’accompagne d’un court-métrage engagé réalisé par Valentin Guiod, projeté en avant-première au Grand Rex à Paris, le 3 juin. À travers ce film, la musique devient un message encore plus vaste, social et humain.

Patience – DJ Snake : une avant-première parisienne sous les projecteurs

Ce mardi soir, aux abords du mythique cinéma du Grand Rex, le public s’est pressé dès 20h pour assister à la première du film Patience. Sur le tapis rouge, les projecteurs ont capté bien plus qu’un simple défilé de célébrités.

DJ Snake, fidèle à son image, a foulé les marches dans une tenue noire et des lunettes teintées. Il n’a pas tardé à retrouver Omar Sy, visage incontournable du film. Leur complicité a illuminé le photocall avec leurs sourires et accolades.

Autour d’eux, un casting pluriel s’est réuni. Alassane Diong, Anna Thiandoum, mais aussi des représentants de l’association SOS Méditerranée, partenaire du projet, témoignant d’un ancrage humanitaire profond.

🟢À LIRE AUSSI : Tebboune reçoit DJ Snake : reconnaissance officielle pour l’artiste franco-algérien

Le tapis rouge a également vu défiler une foule d’artistes et de figures publiques, parmi lesquelles les humoristes Melha Bedia et Malik Bentalha, les acteurs Reda Kateb, Rolland Courbis, le rappeur Mokobé ou encore Oli, sans Bigflo cette fois.

De plus, plusieurs artistes et influenceurs algériens avaient fait le déplacement pour soutenir l’initiative de DJ Snake et assister à l’avant-première du court métrage Patience.

« Patience », plus qu’un clip : une œuvre musicale, visuelle et symbolique

Le film Patience ne se contente pas d’accompagner une chanson. Il s’érige en œuvre à part entière. Valentin Guiod y tisse une narration sensible autour de thèmes chers à Amadou & Mariam. Notamment la résilience, l’espoir, l’amour, mais aussi les combats sociaux.

🟢À LIRE AUSSI : « Algérie, sections armes spéciales » : France Télévisions cède et remet le documentaire à l’antenne

Le choix d’un titre aussi évocateur que Patience n’est pas anodin. Dans un monde qui semble courir toujours plus vite, ce mot agit comme une pause, un appel au recul, une respiration.

À travers ce projet, DJ Snake signe une production à la fois puissante et pudique, fidèle à l’esprit du couple malien, tout en y apportant sa touche unique. Offrant ainsi un second souffle au chef-d’œuvre « Sabali ».