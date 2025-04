Saâdawi promet un enseignement accessible à tous, même en milieu hospitalier

À l’occasion de la Journée du Savoir, célébrée chaque année le 16 avril, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Saghir Saâdawi, a réitéré ce jeudi à Blida l’engagement de l’État à assurer le droit à l’éducation pour tous les élèves, y compris ceux en traitement médical dans les hôpitaux.

Lors de sa visite au service d’oncologie de l’hôpital Mohamed Yazid (ex-Frantz Fanon), où est implantée une classe intégrée pour enfants malades, le ministre a souligné la volonté de l’État de « donner de l’espoir et un avenir » aux élèves hospitalisés, en leur garantissant un suivi pédagogique adapté malgré leur état de santé.

337 élèves suivis en milieu hospitalier

Le ministre a indiqué que 337 élèves à travers le pays bénéficient actuellement de ce dispositif d’enseignement au sein des établissements de santé. Ces classes intégrées, encadrées par un personnel enseignant dédié, permettent aux enfants de continuer leur scolarité pendant leur période de traitement, évitant ainsi toute rupture dans leur apprentissage.

La visite de Mohamed Saghir Saâdawi a été marquée par un moment émouvant au sein du service pédiatrique, où il a remis des cadeaux symboliques aux enfants. Les sourires des jeunes malades ont témoigné de la chaleur de cette initiative, qui allie soutien moral et reconnaissance institutionnelle.

Réforme pédagogique et intégration du numérique

Dans son discours, le ministre a également insisté sur la nécessité de réviser et d’actualiser les programmes scolaires, afin de les adapter aux besoins des élèves. Il a évoqué la modernisation du système éducatif par l’introduction de moyens technologiques, l’allégement des cartables et l’adoption de méthodes pédagogiques innovantes visant à développer les talents des élèves et à mieux atteindre les objectifs éducatifs.

Mohamed Saghir Saâdawi a saisi cette occasion pour annoncer la poursuite des efforts en faveur de l’amélioration des conditions professionnelles et sociales des travailleurs du secteur, en promettant une prise en charge de leurs préoccupations dans un avenir proche. Il a assuré que ces mesures seraient prises en concertation avec les syndicats, avec une attention particulière pour les agents économiques, les corps communs et les personnels techniques.

En parallèle, le ministre a assisté à une cérémonie organisée à l’Institut national de formation du personnel de l’éducation, où une exposition des réalisations d’élèves a été présentée. Plusieurs élèves en situation de handicap et des lauréats de concours culturels, sportifs et religieux ont été honorés, mettant en lumière la diversité des talents au sein du système éducatif algérien.