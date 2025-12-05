Saad Bouakba condamné à 3 ans de prison avec sursis : la famille Benbella retirera sa plainte si…

Le tribunal de Bir Mourad Raïs a prononcé, ce jeudi, un jugement attendu dans l’affaire impliquant Saad Bouakba et la chaîne YouTube Vision News TV.

Une affaire déclenchée par un podcast consacré aux fonds du FLN à l’aube de l’indépendance, dans lequel l’intervenant citait plusieurs dirigeants historiques, dont Ahmed Benbella.

L’audience, reportée au 4 décembre après la procédure de citation directe engagée la semaine précédente, s’est déroulée dans un climat marqué par la présentation des charges, les demandes des parties civiles et les réquisitions du parquet.

Saad Bouakba : les accusations reposent sur insultes, diffamation et diffusion de fausses informations

Les poursuites ont été engagées sur la base de plusieurs articles du Code pénal, notamment les articles 148 bis 1, 333 bis 6 et 196 bis. Les chefs d’inculpation retenus contre Saad Bouakba portent sur :

Insultes et diffamation de symboles de la révolution nationale.

Publication et diffusion intentionnelles de fausses nouvelles ou d’informations malveillantes.

Atteinte à la vie privée.

Le juge instructeur a fondé ces accusations sur les propos tenus dans le podcast de Vision News TV, consacré aux détournements présumés de fonds du FLN après l’indépendance. Les références faites à Ahmed Benbella ont conduit sa fille à déposer plainte pour atteinte à l’honneur du défunt président.

Déroulement de la procédure et demandes de la famille Benbella

Après la plainte, Saad Bouakba a été présenté au procureur de la République, puis entendu par le juge instructeur. Le même jour, il a comparu devant le juge de siège dans le cadre d’une procédure de citation directe. Celui-ci a renvoyé le procès à l’audience du 4 décembre et ordonné son placement sous mandat de dépôt. Les autres mis en cause ont comparu libres.

Selon le quotidien El Khabar, lors du procès, la famille Benbella a sollicité un dinar symbolique au titre du préjudice moral. Elle a également indiqué qu’elle retirerait sa plainte si les prévenus présentaient des excuses publiques. Estimant qu’un tel acte constituerait un désaveu clair des informations diffusées dans le podcast et jugées attentatoires à « l’honneur » d’Ahmed Benbella.

Procès Saad Bouakba : réquisitions du parquet et constitution de partie civile du ministère des Moudjahidine

L’extinction des poursuites restait impossible, même en cas de retrait de la plainte, en raison de la constitution de partie civile du ministère des Moudjahidine. Celui-ci considère l’affaire comme relevant de la protection des symboles de la révolution.

Le parquet a requis cinq ans de prison ferme contre Saad Bouakba, assortis d’une amende de deux millions de dinars. Il a demandé deux ans de prison pour les deux autres prévenus.

Procès Saad Bouakba : trois ans de sursis et fermeture définitive de Vision News TV

Le tribunal a finalement condamné Saad Bouakba à trois ans de prison avec sursis. Le directeur général de Vision News TV a écopé d’un an de prison avec sursis. La décision s’est accompagnée d’une mesure lourde pour la web TV, sa fermeture définitive et la confiscation de ses équipements.

Ce verdict met fin à une procédure marquée par la confrontation entre les déclarations faites dans un contenu diffusé en ligne et la réaction des parties concernées, dans un cadre strictement judiciaire.