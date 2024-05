Sadi se confie sur sa rencontre avec Motsepe et l’affaire USMA – RS Berkane

Le président de la FAF Walid Sadi révèle pour la première fois ce qu’il a dit à son homologue de la CAF Patrice Motsepe lors de leur rencontre à Bangkok. Il se confie également sur l’affaire USMA-RS Berkane.

Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a assisté au 74ᵉ congrès de la FIFA qui s’est tenue à Bangkok. Profitant de sa présence à la capitale thaïlandaise, il a rencontré le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe.

Les deux hommes se sont échangés pendant environ deux heures. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce fut une rencontre fructueuse, où le président de la FAF en a profité pour évoquer plusieurs affaires qui concernent le football algérien.

« Effectivement, j’ai rencontré le président de la CAF à Bangkok, à l’occasion du congrès de la FIFA. Nous avons échangé pendant environ deux heures, où j’ai évoqué plusieurs affaires qui concernent la FAF. J’ai aussi insisté sur la présence de l’Algérie dans les commissions permanentes et non-permanentes de l’Instance africaine », a-t-il confié aux médias, en marge de l’Assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de football, tenue hier au Cercle militaire de Beni Messous.

Sadi donne des nouvelles sur l’affaire USMA-RS Berkane

Comme tout le monde le sait, la Fédération algérienne de football a accompagné l’USMA dans l’affaire de la demi-finale annulée de la Coupe de la CAF face à la RS Berkane. Il affirme que la FAF ne va pas lâcher le club algérois pour recouvrir ses droits après avoir été lésé par la CAF.

« J’ai profité de ma rencontre avec Motsepe pour évoquer l’affaire USMA-RS Berkane. Cette dernière Actuellement c’est au niveau du TAS de Lausanne que ça se passe, on va défendre le dossier de l’USMA jusqu’à la dernière minute. On a demandé l’application des lois et le respect des statuts de la FIFA. On va défendre le club algérois jusqu’à la dernière minute », a-t-il ajouté.

Rappelons que la juge au niveau de l’Instance compétente suisse a lancé un ultimatum aux parties concernées par le litige jusqu’au 3 juin prochain pour remettre leur mémoire. C’est à partir de là que le compte à rebours pour le verdict tant attendu va commencer.