Sa relation avec Belmadi, ses débuts avec l’équipe d’Algérie… Ait-Nouri se confie

Rayan Ait-Nouri revient une nouvelle fois sur son choix d’opter pour l’Algérie et ses débuts en sélection. Il évoque sa relation avec Djamel Belmadi ainsi que la CAN-2023 en Côte d’Ivoire.

Jeune et talentueux, Rayan Ait-Nouri est un joueur prometteur. Tout le monde est unanime à dire que la FAF a réalisé un grand coup en convainquant le latéral gauche de 22 ans d’opter pour l’Algérie au détriment de la France. Dans une interview accordée à l’émission « Tiempo » sur Youtube, il revient sur son choix d’opter pour les Verts.

« Mon choix était fait depuis longtemps, mais j’attendais juste le moment opportun. C’est un choix du cœur. J’attendais d’avoir une discussion avec le coach. Quand j’étais prêt, j’ai choisi l’Algérie, et c’est une énorme fierté ». A-t-il confié.

Il revient également sur son intégration au sein de la sélection. « Les anciens nous ont super bien accueillis. Ils nous ont expliqué comment ça se passe. Tout le monde s’entendait super bien et je tenais à les remercier pour cela ».

Parmi les questions importantes qui ont été posées au latéral gauche de Wolverhampton, c’est évidemment sa relation avec le sélectionneur national. « Belmadi est une très bonne personne. Il me demande de rester en défense et d’apporter offensivement. J’essaye de performer au mieux en club et d’améliorer ce qu’il me demande pour être au niveau de ses attentes ».

Ait-Nouri très ambitieux pour la CAN-2023

Le latéral gauche de Wolverhampton est très ambitieux pour la CAN-2023. Il souhaiterait rééditer l’exploit de 2019 en Egypte.

« Je regardais en 2019 en tant que supporter avec tout l’engouement qu’il y avait, c’était un truc de fou. Pouvoir jouer la prochaine CAN serait incroyable. Je vais continuer de bien bosser pour être sélectionné par Belmadi. On est capables de faire de très belles choses en Côte d’Ivoire ». Dira-t-il.

À noter que Rayan Ait-Nouri s’est blessé à la cheville hier soir face à Fulham, ce qui l’a contraint de céder sa place à la 20ᵉ minute. Sa blessure s’avère un peu méchante, de quoi susciter les appréhensions des supporters algériens, à un mois et demi de la CAN-2023. Le joueur devra passer des examens médicaux afin de connaitre davantage la nature de sa blessure, mais aussi pour qu’il soit fixé sur son indisponibilité.