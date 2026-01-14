Sa fortune a grimpé de 500 M $ : où se classe Issad Rebrab parmi les milliardaires africains en 2026 ?

Le classement Forbes 2026 des milliardaires africains met en lumière les évolutions contrastées des grandes fortunes du continent. L’homme d’affaires algérien Issad Rebrab se maintient à la 11ᵉ position, avec une fortune estimée à 3 milliards de dollars, après plusieurs années marquées par des fluctuations économiques et judiciaires.

Si sa présence reste solide, elle se situe toutefois en-dehors du Top 10 africain. Témoignant d’une trajectoire moins ascendante qu’au début de la décennie.

Forbes 2026 : Issad Rebrab conserve sa place parmi les milliardaires africains malgré un recul de fortune

Issad Rebrab, fondateur du groupe Cevital, premier groupe privé d’Algérie, voit sa fortune évoluer depuis plusieurs années :

En 2021, sa richesse avait été estimée à 5,1 milliards de dollars, lui valant la 5ᵉ place du classement africain.

Après une baisse progressive, Forbes l’avait évaluée à 2,5 milliards en 2025.

L’édition 2026 réévalue sa fortune à 3 milliards, confirmant une stabilisation à la 11ᵉ place.

Cevital, actif dans l’agroalimentaire, l’électroménager, la sidérurgie, le verre et l’énergie, emploie environ 18 000 salariés. Le groupe a longtemps été le moteur de l’essor économique de son fondateur. Mais des événements judiciaires ont perturbé sa trajectoire.

En 2020, Issad Rebrab a été condamné pour des infractions fiscales, bancaires et douanières, avec interdiction d’exercer toute activité dirigeante. Depuis, la direction opérationnelle de Cevital est assurée par Malik Rebrab, fils cadet du fondateur, amorçant une nouvelle étape de transition au sein du groupe.

Le Top 5 africain dominé par le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Égypte

Le classement Forbes 2026 révèle également la concentration des plus grandes fortunes sur quelques pays du continent :

Aliko Dangote (Nigeria) : 25,2 milliards de dollars, porté par Dangote Industries et la raffinerie de Lekki mise en service début 2024. Johann Rupert (Afrique du Sud) : 16 milliards, principalement via le groupe de luxe Richemont. Nicky Oppenheimer (Afrique du Sud) : 10,5 milliards, héritier du secteur diamantaire. Nassef Sawiris (Égypte) : 8,4 milliards. Abdul Samad Rabiu (Nigeria) : 7,9 milliards.

Les deux dernières places du Top 10 sont occupées par l’Égyptien Mohamed Mansour et le Sud-Africain Patrice Motsepe, chacun avec une fortune estimée à 3,4 milliards.

L’évolution de la fortune de l’homme d’affaires algérien Issad Rebrab reflète à la fois les effets de sa condamnation passée et la dynamique interne du groupe Cevital.

Les experts soulignent que la transition vers la direction de ses enfants pourrait stabiliser et préparer l’expansion future du groupe. Pour Issad Rebrab, cette période est celle d’un repositionnement discret mais stratégique sur la scène économique africaine.