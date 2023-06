Sa femme s’opposerait à un départ pour l’Arabie Saoudite, Mahrez explique tout

Annoncé avec insistance du côté du club saoudien d’Al Ahly, l’international algérien, Riyad Mahrez, est revenu sur la rumeur de ce transfert.

En effet, le capitaine de la sélection algérienne s’est livré au micro de la presse algérienne et a dit, « J’ai encore deux ans de contrat avec Manchester City. Pour l’instant, il n’y a rien. On doit se concentrer sur les deux matchs que l’on a avec l’équipe d’Algérie », explique-t-il avant le départ des Verts vers Douala pour disputer la rencontre face à l’Ouganda.

🚨Riyad Mahrez (par rapport aux rumeurs de transfert)🎙️: « Pour l’instant y’a rien, il me reste 2 ans de contrat à Manchester City, on verra Inshallah.» pic.twitter.com/Gm8b9CY7Rz — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) June 17, 2023

Malgré le temps de jeu de plus en plus en baisse de l’ailier algérien avec les Cityzens, Mahrez pourrait continuer son avenir avec l’équipe de Pep Guardiola. Une volonté qui pourrait s’expliquer par des raisons familiales. Or, le Fennec a laissé planer le doute quant à son avenir et a ajouté, » On verra apres mon retour des vancaces », a-t-il ajouté.

La femme de Mahrez serait contre son départ en Arabie

Selon des sources mancuniennes, la femme de l’international algérien, Riyad Mahrez, serait contre son départ pour le championnat de l’Arabie Saoudite.

🚨 EXCL : Riyad Mahrez veut toujours quitter #ManCity pour rallier l’Arabie Saoudite, néanmoins sa femme veut rester en Angleterre. 🇩🇿🇸🇦 pic.twitter.com/meoMXPmUBn — Blue Moon (@FRBlueMoon) June 16, 2023

Le gros contrat que le club saoudien d’Al Ahly serait prêt à proposer pour s’attacher les services du capitaine algérien et champion d’Europe ne serait pas pour changer l’avis de madame Mahrez.

Selon la même source, Taylor Ward privilégierait la stabilité et donc, une prolongation de l’aventure à Manchester City.