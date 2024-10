Sa dernière visite date de 800 siècles… La « comète du siècle » débarque ce soir dans notre ciel

Un spectacle céleste d’exception est attendu dans le ciel de l’hémisphère nord à partir de ce samedi 12 octobre et jusqu’au 30 octobre prochain. Une comète particulièrement lumineuse, l’une des plus brillantes jamais observées dans notre hémisphère, va en effet faire une apparition remarquée.

Découvert en janvier dernier par l’observatoire chinois de Tsuchinshan en collaboration avec le système ATLAS de la NASA, ce corps céleste, baptisé C/2023 A3 et surnommé « la comète du siècle », ne revient sur nos cieux que tous les 80 000 ans. Sa dernière visite remonte à l’époque de Néandertal, il y a donc près de 800 siècles.

Pas d’inquiétude ! Même si elle va passer près de chez nous, cette boule de glace, de roche et de poussière cosmique restera à plus de 70 millions de kilomètres de la Terre. On est loin de la collision !

Après ce rendez-vous céleste, sa luminosité diminuera progressivement avant de disparaître dans les profondeurs de l’espace, pour ne revenir qu’après des dizaines de milliers d’années.

Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) is visible in the early morning skies of Bangalore from last one week. It will be visible

for next few days.

You can watch it in the east direction between 5:15 and 5:40am. pic.twitter.com/si543MAnLZ

— Keerthi Kiran M (@keerthikiranm) October 3, 2024