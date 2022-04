Sa démission, avenir de Belmadi, recours à la FIFA : Amara dit tout

Le président de la fédération Algérienne de football Charaf-Eddine Amara a accordé une déclaration aux médias au stade Mustapha Tchaker de Blida, à l’issue du match amical ayant opposé la sélection nationale A’ au Togo hier dimanche 10 avril, durant la soirée. Il a eu l’occasion d’évoquer plusieurs sujets d’actualité, à savoir sa démission, l’avenir du sélectionneur national Djamel Belmadi ou encore la recours introduit à la Fifa à la suite de l’arbitrage scandaleux du Gambien Bakary Gassama lors du match Algérie-Cameroun.

Pour une énième fois, Charaf-Eddine Amara affirme que sa décision de démissionner «Est irrévocable et je l’ai annoncé lors de la dernière réunion extraordinaire que j’ai tenu avec le bureau fédéral le 31 mars dernier. Seulement, j’ai décidé de poursuivre ma mission jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale, où je remettrai officiellement ma démission. », dira-t-il d’emblée, et d’ajouter : «Je persiste et je signe. Notre départ doit être collectif, c’est-à-dire moi et les membres de mon bureau. Mon successeur viendra avec son bureau et c’est impossible qu’on lui impose des personnes de l’actuel BF. ».

Il revient sur la suspension provisoire des deux membres du bureau fédéral Amar Bahloul et Mouldi Aissaoui. «Je n’ai fait qu’appliquer les prérogatives qui me sont conférées. A l’exception du président de la FAF, tous les membres du BF sont tenus à l’obligation de réserve. Ils sont suspendus provisoirement. Leur suspension est effective jusqu’à ce que la décision soit rendue par la commission d’éthique. », a-t-il indiqué.

Avenir de Belmadi

Interrogé sur l’avenir du sélectionneur national Djamel Belmadi, Charaf-Eddine Amara se dit optimiste de le voir poursuivre l’aventure avec les Verts.

«Oui, je suis en contact avec lui. Pour le moment, il est toujours en période de réflexion, mais je suis optimiste de le voir rester à la tête de la sélection nationale. Cette dernière aura besoin de la stabilité pour vite se relever. », dira-t-il.

Djamel Belmadi fait toujours planer le doute concernant son avenir et c’est dans les jours à venir qu’il devra trancher, rester ou partir.

Recours introduit à la FIFA

La fédération algérienne de football a introduit un recours à la FIFA pour contester l’arbitrage scandaleux du Gambien Bakary Gassama lors du match retour des barrages Algérie-Cameroun (1-2), disputé le 29 mars dernier à Blida.

«Comme vous le savez, on a reçu une notification de la part de la FIFA que notre affaire sera traitée le 21 avril prochain. Je ne veux pas en parler davantage car personne ne sait que va décider l’instance internationale. », précise Amara.

Alors que certains gardent un mince espoir pour que ledit match soit rejoué, la Fifa devrait se contenter de suspendre Gassama pour avoir commis des erreurs d’arbitrage qui ont influé sur le résultat du match.