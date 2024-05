Sa conversion à l’islam, Belaïli, Petkovic… l’entraineur du MCA, Beaumelle, se livre

L’entraineur du Mouloudia d’Alger, Patrice Beaumelle, se livre après avoir mené le Doyen des clubs algériens à remporter le titre du championnat. Il revient sur sa conversion à l’islam et parle de Youcef Belaïli et le sélectionneur national Vladimir Petkovic.

Si le MC Alger a été sacré champion d’Algérie de la saison 2023/2024, c’est aussi grâce à son entraineur Patrice Beaumelle. Son énorme travail accompli depuis l’année passée a fini par porter ses fruits. Le technicien français de 47 ans a choisi le média “Afrik Foot” pour livrer sa première interview après avoir assuré le titre, vendredi passé. Et face à qui ? Face au rival l’USM Alger, ce qui a donné au sacre une autre saveur, faut-il le dire.

“C’est avec beaucoup de fierté que je remporte le titre du championnat avec le MCA (…) J’ai réussi lors de ma première année à atteindre les objectifs que les dirigeants m’avaient fixé, à savoir être sur le podium. Nous avions fini troisièmes, et cette année, nous avons remporté le championnat”, dira-t-il d’emblée.

Le coach révèle les clés de sa réussite. “J’ai réussi à rééquilibrer l’effectif justement à l’intersaison pour jouer les premiers rôles. J’avais demandé aux supporters d’être un peu patients, de me juger sur la saison à venir. C’est une saison incroyable à tous les niveaux (…) Nous avons fait énormément de travail tout au long de la saison. Je rappelle qu’elle n’est pas encore terminée, nous avons quatre matchs à jouer en championnat et une finale de Coupe à aller chercher (le 29 juin contre le CR Bélouizdad, ndlr)”, a-t-il ajouté.

Comment Beaumelle s’est converti à l’islam ?

Élevé d’Hervé Renard, auquel il a côtoyé pendant plusieurs années, Beaumelle revient sur sa conversion à l’islam. Une décision prise, par conviction, depuis quelques mois, mais ce n’est qu’au début du mois en cours qu’il a annoncé la bonne nouvelle aux Musulmans.

“Je n’ai pas envie d’en parler, c’est une affaire de conviction, une affaire de vie privée. J’ai vécu pendant des années dans des pays arabes, des pays musulmans, ça fait plus de 16 ans que je vis en Afrique. C’est une affaire de conviction, voilà !”, a-t-il confié.

Désormais, il s’appelle Amir Beaumelle. “Pour le prénom, il remonte à 2011, quand j’étais en Algérie, j’avais un chauffeur qui m’appelait Amir. Et quand j’ai embrassé la religion musulmane, j’ai choisi ce prénom comme une évidence, quand il s’agissait de choisir un prénom musulman. Je me sens complétement épanoui, complément, heureux ! “.

Le coach élogieux envers Belaïli

L’un des grands artisans du sacre du Mouloudia, c’est évidemment Youcef Belaïli, avec ses 12 buts et 12 passes décisives en 19 matchs du championnat. Le coach mouloudéen n’a pas tari d’éloges sur son joueur.

“Il est souvent passeur, souvent buteur, il cherche toujours la meilleure solution quand il est sur un terrain de football. C’est quelqu’un qui aime le football, qui vit pour ce sport, c’est un passionné, lui et sa famille”, dira-t-il.

Beaumelle est convaincu que l’attaquant des Verts va rester au Mouloudia pour une autre saison. “Il est sous contrat avec le club, je suis content de son apport au quotidien, nous voulons lui et moi ensemble écrire une nouvelle histoire avec le club. Nous sommes contents de lui au club, donc tous les ingrédients sont réunis pour qu’il reste. Après, posez-lui cette question, demandez-lui s’il veut rester. Moi, je crois que oui”.

Que pense Beaumelle de Petkovic ?

Patrice Beaumelle n’a pas voulu donner son avis sur le nouveau sélectionneur national, Vladimir Petkovic. Il se contente juste de dire que c’est un entraineur qui aime le football, en lui souhaitant la réussite dans sa mission à la tête de l’équipe d’Algérie.

“Je n’ai pas d’avis à donner parce que j’ai beaucoup de respect pour la profession et la personne. Nous sous sommes vus trois fois depuis qu’il est a été nommé sélectionneur (…) Tout ce que je peux dire de lui, c’est que c’est quelqu’un qui aime le football, qui vit en Algérie pour s’imprégner de sa culture. Je lui souhaite de réussir sa mission. Qu’il réussisse les éliminatoires de la Coupe du monde, et qu’il réussisse à la prochaine CAN. C’est un passionné, qui aime ce qu’il fait, mais forcément il sera jugé sur ses résultats”.

Affaire USMA-RS Berkane : Beaumelle ne s’en mêle pas !

Ayant déjà exercé au Maroc, comme adjoint du sélectionneur Hervé Renard, Patrice Beaumelle a été interrogé sur l’affaire de la demi-finale annulée de la Coupe de la CAF USMA-RS Berkane, en raison de la carte géographique controversée floquée sur les maillots de la formation marocaine. Le technicien français ne s’en mêle pas.

“Euh… pfff ! C’est du domaine de la géopolitique, je ne veux pas évoquer ce sujet. Je laisse les responsables de ces deux clubs gérer leurs différends, d’autant plus que je ne suis ni l’entraîneur de Berkane encore moins celui de l’USMA. C’est vrai que c’est dommage pour le football, mais le reste ne me regarde pas”.