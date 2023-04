Rym Takoucht : « Eddama traite d’un sujet qui touche la société algérienne »

Par le biais de son passage, dans une émission diffusée sur Canal Algérie, l’actrice algérienne talentueuse Rym Takoucht, a parlé de la série dramatique « Eddama ». Pour rappel, Rym Takoucht a participé à cette série et a joué un rôle principal avec Biyouna et Mustapha Laaribi.

On notera également que Rym Takoucht a interprété le rôle d’une maman qui essaie de protéger ses deux enfants contre les fléaux sociaux, notamment la drogue. Dans ce sens, celle qui a joué le rôle de Houria a indiqué que ledit programme aborde des sujets importants et omniprésents dans la société algérienne, tels que la violence et la drogue. « Eddama traite d’un sujet qui touche la société algérienne », a-t-elle affirmé.

Au cours de l’émission, Rym Takoucht a souligné l’importance de sensibiliser le public algérien à ces problèmes sensibles qui touchent la société algérienne. Elle a affirmé que ces sujets doivent être abordés et traités, même s’ils présentent des scènes de violence et d’agressivité. Selon elle, il est temps de tirer la sonnette d’alarme, étant donné que la consommation de la drogue est désormais un problème qui menace les jeunes algériens.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Star news algeria | ستار نيوز (@star.news.algeria.official)

Houria : une femme déterminée à protéger ses enfants

Rym Takoucht a joué un rôle principal dans la série « Eddama« . En interprétant le rôle de Houria, une mère de deux enfants, Billel et Raouf. En effet, Rym Takoucht a joué le rôle d’une femme forte qui fait l’impossible pour protéger ses enfants, contre les trafiquants de drogue. Après la mort de son mari, la vie de Houria et ses enfants bascule d’un coup.

En effet, elle rencontre des difficultés financières et doit travailler comme femme de ménage dans l’école où étudient ses enfants. Cependant, Raouf, son fils aîné, entre en conflit avec l’un de ses camarades de classe à cause des critiques des critiques sur le travail de sa mère. Malheureusement, le conflit se solde par la mort de l’enfant, et Raouf se retrouve derrière les barreaux pour avoir tué son camarade.

Malgré les défis, Houria reste forte et déterminée à protéger ses enfants à tout prix. À vrai dire, en jouant le rôle d’Houria, Rym Takoucht a montré une fois de plus son talent d’actrice polyvalente, capable de jouer des rôles forts et émotionnels. Son interprétation de la mère déterminée à protéger ses enfants et sa performance a visiblement contribué au succès de la série « Eddama ».