Rym Amari éblouit le festival d’El Gouna : l’élégance algérienne sublime le tapis rouge

Rym Amari, figure médiatique algérienne, a fait sensation grâce à son élégance remarquée lors de la 8ᵉ édition du festival international du film d’El Gouna, qui a eu lieu du 16 au 24 octobre 2025 en Égypte.

Le festival international du film d’El Gouna est un événement cinématographique international majeur qui se tient chaque année en Égypte. L’édition 2025 était l’occasion d’allier glamour international, culture cinématographique et engagement humanitaire.

Pour Rym Amari, ce festival était l’occasion d’incarner et de mettre en valeur l’élégance de la femme algérienne et arabe sur le tapis rouge, captivant les milliers de spectateurs et de cinéphiles venus découvrir les nouvelles œuvres cinématographiques.

Le parcours inspirant de Rym Amari de l’ingénierie aux éclats des médias

Figure médiatique algérienne à l’ascension aussi singulière qu’inspirante, Rym Amari a tracé un chemin remarquable. Initialement diplômée d’un Master en ingénierie pétrolière et géophysique, son destin a basculé suite à son couronnement en tant que Miss Algérie.

Loin d’être une simple quête de notoriété, cette reconversion vers les médias est ancrée dans une passion profonde pour la communication, la recherche de sens et le désir d’établir une connexion privilégiée avec le public. Rym Amari s’est rapidement imposée comme une animatrice d’exception lors d’événements de prestige.

En effet, son portfolio inclut l’animation des cérémonies des Jeux Méditerranéens, de festivals de cinéma majeurs en Algérie, mais surtout du Sommet des Femmes arabes à Londres et du Forum des femmes à Doha.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rym Amari (@rym.amari)

Éloquence, engagement et élégance authentique

Rym Amari s’affirme comme une ambassadrice engagée, portant fièrement l’étendard de la femme arabe et de l’Algérie sur la scène internationale. Elle perçoit le rayonnement de sa patrie comme une immense responsabilité, s’appliquant à véhiculer une image raffinée et inspirante.

Convaincue que la voix de la femme a gagné en force, pour elle, la femme doit être une voix active et non un simple écho dans la société.

Par ailleurs, sa personnalité est définie par une quête inlassable d’inspiration. Grande voyageuse, elle confère à ces voyages le mérite de l’avoir rendue plus humble, plus adaptable et plus assurée dans la gestion des échanges interculturels. Bien que l’Algérie représente sa source d’inspiration et son port d’attache, Londres lui offre un enrichissement par sa diversité. Sur le plan personnel, sa mère est sa source d’inspiration, pour elle, elle symbolise la « force tranquille ».

Rym Amari voit la mode comme un puissant vecteur d’expression personnelle, adoptant un style qui conjugue raffinement et simplicité, souvent rehaussé d’une élégante touche algérienne contemporaine.

