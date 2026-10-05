France : Ryad Rani, le jeune lycéen d’origine algérienne visé par des menaces de mort

En à peine une semaine, Ryad Rani, 19 ans et d’origine algérienne, s’est imposé comme l’incarnation de la colère des lycéens en cette rentrée sous tension. Des mobilisations dans le Nord jusqu’au perron du prestigieux lycée Henri-IV à Paris, en passant par les plateaux télé et le ministère de l’Éducation nationale, le président de l’Union syndicale lycéenne (USL) est sur tous les fronts. Bien qu’il réfute le statut de chef de file, ce néo-bachelier porte désormais la voix d’une jeunesse en révolte — une exposition médiatique soudaine qui lui vaut aujourd’hui de virulentes attaques et des menaces de mort.

Face à la détérioration de leurs conditions de scolarisation, les lycéens français expriment leur colère à travers un large mouvement de contestation. À la tête de l’Union syndicale lycéenne, Ryad Rani, un Franco-Algérien de 19 ans, s’est imposé comme une figure clé de cette mobilisation — un engagement public qui lui vaut malheureusement de nombreuses attaques racistes.

« Je ne suis pas une figure, juste un responsable syndical qui fait le levier et porte les revendications lycéennes », souffle le jeune Nordiste. Originaire du quartier populaire du Pile à Roubaix, il a grandi à Wattrelos, qu’il décrit comme « sa ville de cœur ».

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De fils d’ouvrier franco-algérien à porte-parole : le parcours de Ryad Rani

Issu d’un milieu modeste à Roubaix — né d’un père ouvrier franco-algérien et d’une mère française —, le jeune homme ne cache rien des épreuves traversées. Confiant à Radio France avoir connu « des problèmes de santé », il évoque une enfance et une adolescence « pas tendres ».

Marqué par la séparation de ses parents et une présence paternelle quasi inexistante, le jeune homme a perdu sa mère en janvier dernier. Malgré la douleur du deuil, il puise dans son histoire la force de porter la voix des lycéens mobilisés à travers la France.

Candidat aux municipales de mars dernier sur une liste soutenue par La France Insoumise (LFI) à Wattrelos (Nord), Ryad Rani balaye fermement les accusations de « manipulation politique ». Bien qu’il reconnaisse le caractère éminemment politique de ses revendications syndicales, il martèle n’être « encarté dans aucun parti » et agir avant tout comme un militant indépendant.

Attaques racistes et menaces de mort

Élu au printemps dernier à la tête du syndicat, le jeune homme s’est rapidement retrouvé aux commandes d’un mouvement d’ampleur qu’il s’efforce d’orienter. Tout en dénonçant la brutalité du maintien de l’ordre — fustigeant le fait que « dans le pays des droits de l’Homme, on éborgne des lycéens » —, il prône une contestation strictement pacifique et appelle à la prudence face aux forces de l’ordre. Son objectif ultime : garantir l’égalité des chances pour tous, de la capitale aux quartiers de Marseille, Montpellier ou Mayotte.

À l’origine de son combat syndical, un constat alarmant sur l’état des lycées français. Entre manque chronique de professeurs, effectifs surchargés et infrastructures à l’abandon (locaux inondés, plafonds détériorés, portiques hors service), Ryad Rani dénonce des conditions d’études devenues indignes.

Exposé au racisme comme de nombreux Franco-Algériens, le président de l’USL subit de violentes attaques. Il affirme ainsi avoir été visé, cette semaine seulement, par de nombreuses injures racistes et des menaces de mort.

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