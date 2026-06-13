Russie – Algérie : le nombre d’étudiants algériens en Russie multiplié par dix en une décennie

La présence des étudiants algériens dans les universités russes connaît une progression particulièrement marquée. En 2026, ils seraient 2 194 étudiants algériens inscrits dans l’enseignement supérieur russe, selon les données communiquées par les autorités académiques des deux pays en juin 2026.

Ce chiffre illustre une évolution importante sur la dernière décennie. Il y a une dizaine d’années, les effectifs étaient encore très limités, autour de 200 à 220 étudiants, ce qui montre une multiplication par dix du nombre d’inscrits. Cette croissance s’est surtout accélérée au cours des trois dernières années, dans un contexte de renforcement des relations universitaires entre Alger et Moscou.

À l’échelle internationale, la Russie accueille aujourd’hui environ 350 000 étudiants étrangers, avec une ambition affichée d’atteindre les 500 000 d’ici 2030, selon les autorités russes de l’enseignement supérieur.

L’accord de 2025, point de bascule des échanges universitaires

Cette dynamique est largement liée à un accord bilatéral signé en 2025, qui a profondément modifié les perspectives des étudiants algériens en Russie.

Signé le 30 janvier 2025 à Alger, cet accord porte sur la reconnaissance mutuelle des diplômes et qualifications universitaires. Il a été conclu entre Kamel Baddari, ministre algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Konstantin Mogilevski, vice-ministre russe des Sciences et de l’Enseignement supérieur.

Cet accord a levé une contrainte majeure qui freinait jusque-là les départs : l’incertitude liée à l’équivalence des diplômes obtenus en Russie. Désormais, ces diplômes sont reconnus en Algérie, ce qui facilite nettement l’insertion professionnelle des diplômés.

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Une politique de bourses ciblée et un accès encadré

Dans le même temps, la Russie a renforcé son dispositif d’attractivité universitaire à destination des étudiants étrangers, dont les Algériens font partie des profils prioritaires.

Selon les informations de l’Ambassade de la Fédération de Russie en Algérie, un quota annuel d’environ une centaine de bourses d’État est réservé aux étudiants algériens, principalement pour les cycles avancés comme le doctorat. Ces bourses couvrent les frais de scolarité, le logement universitaire et incluent généralement une année de formation linguistique en russe.

Toutefois, certains coûts restent à la charge des étudiants, notamment les frais de visa et de transport. En parallèle, d’autres voies d’accès existent, comme les candidatures sur dossier ou les concours internationaux de type “Open Doors”, qui permettent une sélection sur critères académiques.

L’accès aux bourses officielles est généralement conditionné par la nationalité algérienne et un niveau académique minimum, souvent fixé autour de 12/20.

Quels sont les choix de formation privilégiés des Algériens ?

Les filières choisies par les étudiants algériens en Russie évoluent également. Si les études de médecine restent historiquement dominantes, on observe une montée progressive des disciplines technologiques.

Selon les données des établissements concernés, l’informatique et l’intelligence artificielle figurent désormais parmi les spécialités les plus demandées, suivies par le génie logiciel et les nouvelles technologies. Certains étudiants s’orientent également vers des domaines plus récents comme la programmation de systèmes autonomes ou de drones, traduisant un intérêt croissant pour les secteurs innovants.

Les étudiants algériens se répartissent principalement dans plusieurs établissements russes fortement ouverts à l’international.

L’Université russe de l’amitié des peuples (RUDN), à Moscou, reste l’un des pôles les plus importants pour les étudiants étrangers, selon les données universitaires russes. D’autres institutions comme l’Université d’État de Tambov ou l’Université Lobatchevski de Nijni Novgorod accueillent également une part significative des étudiants algériens.