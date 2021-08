Rupture entre l’Algérie et le Maroc : Israël enfonce le clou

Les relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc sont rompues depuis hier, a annoncé le chef de la diplomatie Algérienne, Remtane Lamamra. Cette déclaration a suscité maintes réactions en Algérie, mais aussi à travers le monde. Outre la France, le nouvel allié du Maroc, Israël, s’est également exprimé aujourd’hui, scellant ainsi le tombeau des relations entre les deux pays voisins.

En effet, dans une déclaration faite aujourd’hui à l’AFP, une source diplomatique israélienne a volé au secours du Royaume Chérifien, et n’a pas hésité à s’attaquer à l’Algérie et à sa décision de rompre ses relations avec son voisin Marocain, l’accusant même, une fois encore, d’être dans le même axe que l’Iran. Une accusation qualifiée de « stupide », par Remtane Lamamra lors de sa dernière sortie médiatique.

« L’Algérie devrait se focaliser sur ses problèmes »

Il est à rappeler que lors de sa dernière visite à Casablanca, le 12 aout dernier, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a déclaré qu’il s’inquiétait « du rôle joué par l’Algérie dans la région, son rapprochement avec l’Iran et la campagne qu’elle a menée contre l’admission d’Israël en tant que membre observateur de l’Union africaine ». Une déclaration que Lamamra a qualifié d' »accusation insensée » et de « menace à peine voilée ».

Aujourd’hui, la source diplomatique dont l’identité n’a pas été dévoilée par l’AFP revient à la charge, et déclare tout son soutien au Maroc, et affirmant ainsi aller de l’avant dans «la coopération entre les deux pays pour le bien de leurs citoyens et de toute la région».

Concernant l’Algérie, la source Israélienne a indiqué que «Israël et le Maroc sont une partie importante d’un axe pragmatique et positif dans la région face à un axe qui va en sens inverse et qui inclut l’Iran et l’Algérie», et d’ajouter que « L’Algérie devrait se focaliser sur l’ensemble des problèmes auxquels elle est confrontée, en particulier les problèmes économiques sérieux ».