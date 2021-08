Rupture entre l’Algérie et le Maroc : ce qu’en pense l’ONU

Le chef de la diplomatie Algérienne, Ramtane Lamamra, a annoncé, avant-hier, la rupture officielle des relations entre l’Algérie et le Maroc. Cette décision a suscité beaucoup de réactions à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Outre celles de la France et d’Israël, l’ONU aussi, par le biais de son porte-parole, s’est prononcé hier à propos de la décision d’Alger.

En effet, Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a confié hier aux journalistes, au siège des Nations Unies à New York, une déclaration qui traduit la position de l’ONU vis-à-vis de la rupture officielle des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc.

« Pour la paix et la stabilité dans la région »

Comme a son habitude, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a mis en avant ce que l’Algérie et le Maroc auraient à gagner si les relations diplomatiques sont restaurées. Antonio Guterres, a en effet exhorté les deux pays a « restaurer » leurs relations.

C’est dans le siège de l’ONU, en réponse aux questions des journalistes que Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, a déclaré que « le Secrétaire général encourage les deux pays voisins à trouver un moyen d’aller de l’avant vers le rétablissement de leurs relations, et d’œuvrer pour la paix et la stabilité dans la région »

Il est à rappeler que la décision d’Alger intervient suite à une « série de positions et de tendances hostiles » à l’encontre d’Alger de la part de responsables à Rabat, a indiqué lors d’une conférence de presse, Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger . Le Maroc pour sa part a regretté « une décision complètement injustifiée, mais attendue ».