Rupture des relations : le Maroc réagit à la décision de l’Algérie

Par le biais du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, l’Algérie a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc. Ce dernier a réagi, dans la soirée d’hier mardi, à cette décision.

Dans un communiqué rendu public, le ministère des Affaires étrangères marocain a indiqué que « le Royaume du Maroc a pris note de la décision unilatérale des autorités algériennes, de rompre, à partir de ce jour (hier mardi NDLR), les relations diplomatiques avec le Maroc »

Selon la même source, le Maroc s’attendait à cette décision qu’il a qualifiée de « complètement injustifiée ». « Le Maroc regrette cette décision complètement injustifiée, mais attendue, au regard de la logique d’escalade constatée ces dernières semaines, ainsi que son impact sur le peuple algérien », lit-on encore dans le communiqué.

Dans sa réaction, le Maroc ajoute qu’il « rejette catégoriquement les prétextes fallacieux, voire absurdes », qui sous-tendent la décision de l’Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc.

Ce dernier souligne, en outre, qu’il « restera un partenaire crédible et loyal pour le peuple algérien et continuera d’agir, avec sagesse et responsabilité, pour le développement de relations intermaghrébines saines et fructueuses ».

Saad-Eddine El Othmani « regrette profondément ce développement »

Le chef du gouvernement marocain Saad-Eddine El Othmani n’a pas tardé à réagir suite à l’annonce du chef de la diplomatie algérienne. Dans une déclaration au site « Maghrebvoices », El Othmani a d’emblée affirmé que « le retour à la normale des relations entre les deux pays voisins est une nécessité ».

Le même responsable a également affirmé qu’il « regrette profondément ce développement », soulignant que le « Maroc privilégie les intérêts supérieurs des peuples du Maghreb en général et des peuples marocain et algérien en particulier ».

« De mon point de vue personnel, la construction de l’Union du Maghreb et le retour à la normale des relations entre les deux pays voisins constitue une nécessité dictée, en premier lieu, les intérêts communs et l’édification d’un avenir commun » dans l’ombre des « défis que connait le monde actuellement », a-t-il déclaré.

Pour rappel, l’Algérie a annoncé hier mardi la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc « sur fond d’actes hostiles de longue date perpétrés par Rabat contre l’Algérie et qui se poursuivent jusqu’à maintenant ».