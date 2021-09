Rupture avec le Maroc : Belani accuse et menace

Énième escalade diplomatique entre l’Algérie et le Maroc. À l’issue d’une réunion du Haut Conseil de Sécurité, Alger a décidé, mercredi dernier, de fermer son espace aérien aux avions Marocains. Une décision jugée sévère par certains, et nécessaire par d’autres. Amar Belani, l’envoyé spécial de l’Algérie au Sahara occidental, n’a pas manqué de commenter ce dernier revirement.

Belani, dans une déclaration à l’agence Reuters, a tenu à apporter quelques détails. Il indique que la décision d’Alger est tout à fait compréhensible au vu des « provocations et des actes hostiles », dont le Maroc, et notamment ses diplomates, ont fait preuves ces derniers mois à l’égard de l’Algérie. Pour Belani, il n’y a nul doute que la décision du HCS soit une décision « souveraine » et « conforme aux conventions internationales« .

« Une décision préventive »

Selon Belani, la fermeture de l’espace aérien de l’Algérie aux avions marocains est « une décision préventive » dictée par « des raisons impératives de sécurité nationale ». L’envoyé spécial d’Alger au Sahara occidental ne rate pas une occasion pour fustiger le Maroc. Il a notamment dévoilé l’existence « d’indices concordants et d’éléments probants sur la conception ainsi que sur la poursuite d’actions hostiles dirigées contre notre pays ».

Belani ne s’arrête pas en si bon chemin, il indique que de nouvelles mesures à l’encontre du Maroc pourraient être encore prises par l’Algérie. Selon le diplomate Algérien, on vit « contexte particulier où l’animosité et les desseins malveillants sont irrécusables ». C’est d’ailleurs pour cette raison que, selon lui, « l’adoption de mesures supplémentaires n’est pas à exclure ».

L’Algérie, ajoute l’envoyé de Lamamra, fera toutefois « preuve d’une extrême vigilance et d’une fermeté absolue pour la protection et la sanctuarisation de son territoire national ». Ces dernières déclarations de Belani témoignent du degré de détérioration auquel les relations entre l’Algérie et le Maroc, deux pays frères et voisin, sont arrivées.