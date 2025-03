Rumeurs sur le site de AADL 3 : l’agence brandit la menace de la justice

L’AADL a réagi face à la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux, affirmant que son site web serait inaccessible et bloqué. Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, l’agence a fermement démenti ces allégations, qualifiant les informations de « fausses et trompeuses ».

L’agence a également annoncé son intention de poursuivre en justice les personnes responsables de la diffusion de ces rumeurs infondées. Elle a souligné que ces actes de désinformation nuisent à sa réputation et à la confiance du public.

L’AADL a appelé les utilisateurs des réseaux sociaux à vérifier leurs sources et à ne pas participer à la propagation de fausses nouvelles. L’agence a réaffirmé que son site web fonctionne parfaitement et reste accessible à tous les internautes.

🟢 À LIRE AUSSI : FAQ AADL 3 : statut de retraité, conjoint au chômage, délais… toutes les réponses à vos questions

Cette démarche s’inscrit dans un contexte où la lutte contre la désinformation en ligne devient une priorité pour de nombreuses institutions et organisations à travers le monde.

AADL 3 : Le Ministre de l’Habitat rassure, aucune date limite pour le dépôt des dossiers !

Dans un élan de transparence et de volonté d’apaiser les inquiétudes des souscripteurs au programme AADL 3, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a tenu à clarifier la situation concernant les délais de dépôt des dossiers.

Lors d’une visite effectuée au siège de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) dans la soirée du samedi 15 mars 2025, le ministre a affirmé avec force qu’« aucun délai n’a été fixé pour l’opération de téléversement des dossiers des souscripteurs au programme AADL 3 via la plateforme ».

Cette annonce intervient alors que de nombreux souscripteurs s’interrogeaient sur la date limite pour compléter leurs dossiers, craignant de se voir exclus du programme.

Le ministre a tenu à rassurer l’ensemble des concernés, précisant que l’opération se poursuivra « jusqu’à ce que tous les souscripteurs puissent activer leurs comptes et téléverser leurs dossiers ».

Soucieux d’éviter les mouvements de foule et les situations de stress, le ministre a invité les souscripteurs à « effectuer l’opération sans pression et à éviter les regroupements devant les sièges des communes ». Il a souligné que la plateforme est conçue pour gérer un grand nombre de connexions simultanées et que chacun aura le temps nécessaire pour compléter son dossier.

🟢 À LIRE AUSSI : Téléchargement du RIP en ligne : Algérie Poste allège les démarches AADL 3

Selon les chiffres communiqués par le ministre, près de 1,2 million d’inscrits, sur un total de 1,4 million, ont déjà activé leurs comptes sur la plateforme. De plus, 237 000 d’entre eux ont déjà envoyé leurs dossiers, témoignant de l’avancement significatif de l’opération.

Cette annonce du ministre de l’Habitat devrait permettre aux souscripteurs de procéder au dépôt de leurs dossiers en toute sérénité, sans la pression d’un délai imposé.