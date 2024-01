Rumeurs sur le retour en force du Covid-19 en Algérie : le ministère de la Santé dément

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le ministère algérien de la Santé a tenu à démentir les dernières informations erronées qui circulent sur la toile au sujet de « l’impact important d’une nouvelle vague de COVID-19 en Algérie et sur sa propagation ».

En effet, le ministère de la Santé a indiqué que ces dernières informations « émanent d’une déclaration faussement attribuée à un professeur de médecine, prétendant que des cas de COVID-19 ont un impact important sur les citoyens et se propagent rapidement parmi eux », a-t-on appris.

En outre, le ministère de la Santé a ajouté, « Ces informations erronées suscitent les interrogations chez certains citoyens. Le ministère de la Santé tient à préciser qu’il n’y a absolument aucune véracité à ces déclarations et qu’elles n’ont en aucun cas été émises par ce professeur ni par aucune entité autorisée à le faire. », lit-on.

Covid-19 en Algérie : le ministère tape du poing sur la table

Dans son communiqué, le ministère de la Santé est revenu sur la situation sanitaire en Algérie, « le ministère informe tous les citoyens que la situation est tout à fait normale et qu’il n’y a que quelques cas d’infection quotidienne au COVID-19 enregistrés. », a-t-il précisé.

Par ailleurs, le ministère algérien a appelé les citoyens « à ne pas tenir compte de ces déclarations et d’informations dénuées de tout fondement, dont le seul et unique but est de susciter la panique parmi les citoyens », ajoute-t-il.



