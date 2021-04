Rumeurs sur l’avenir de Belmadi : Le président de la FAF répond

Comme prévu depuis son élection à la tête de la Fédération algérienne de football, le Président de la FAF Amara CHARAF-EDDINE et le sélectionneur national Djamel BELMADI se sont rencontrés mercredi soir 28 avril 2021 à l’hôtel Ritz Carlton de Doha dans une ambiance conviviale.

Amara CHARAF-EDDINE, à sa manière, a nié toutes les rumeurs circulant sur la possibilité que Djamal Belmaadi quitte la barre technique des verts.

Le nouveau président faf a expliqué que le meilleur entraîneur en Afrique continuera son aventure avec les Guerriers du Désert jusqu’à nouvel ordre.

En effet, lors de son passage sur les ondes de la radio national, le président de la FAF, a déclaré, « J’ai rencontré Djamel Belmadi, et il sera présent à la fin de ce mois en Algérie », a-t-il déclaré à la radio nationale.

Cap sur les objectifs

Évoquant sa rencontre avec le sélectionneur Djamel Belmadi, Amara a ajouté, « on a fait un large tour d’horizons sur les objectifs de la Fédération et de l’équipe nationale A, et on a fait le point sur plusieurs sujets d’actualité, Belmadi commencera les préparatifs pour Djibouti et le Burkina Faso, respectivement, et nous lui fournirons toutes les conditions nécessaires ».

« La rencontre entre nous a été longue, et nous avons convenu de tout fournir à l’équipe afin de relever les défis qui nous attendent », a-t-il ajouté.

Pour rappel, les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 sont prévus début juin face à Djibouti et au Burkina Faso.