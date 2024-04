Rumeurs infondées sur l’allocation chômage : le ministre de l’Emploi rassure

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a déclaré qu’il n’y a pas de garanties plus rassurantes que la déclaration de la présidence de la République concernant l’allocation de chômage.

En effet, le ministre Bentaleb a déclaré jeudi, dans une déclaration à la presse en réponse aux rumeurs entourant l’allocation de chômage, que cette dernière est une expérience exemplaire par excellence.

De plus, Fayçal Bentaleb a confirmé que les dates d’octroi de l’allocation se déroulent normalement, indiquant qu’il y a 27 000 rendez-vous en avril, 35 000 en mai et 25 000 en juin.

Il a également répondu concernant le processus de recrutement à travers le nouveau mécanisme appelé Contrats de Travail Appuyés « CTA », à une question concernant les transferts, en disant: « Il n’y a pas de transfert ».

Pour rappel, la présidence de la République a nié le 14 avril dernier tout gel ou arrêt de l’allocation de chômage ou toute nouvelle mesure visant à reconfigurer les conditions d’éligibilité, rassurant plus de deux millions de jeunes algériens que l’allocation est maintenue et qu’il n’y a pas de changement dans ses conditions, et que les propagateurs de rumeurs en cette période ont pour but la manœuvre, la manipulation et la désinformation pour créer le chaos.

