Rumeur sur la mort subite des moutons importés : L’auteur de la vidéo arrêté à Alger

Les services de la Gendarmerie Nationale ont annoncé, ce samedi, que le service de la sécurité alimentaire a localisé l’auteur d’une vidéo diffusée massivement sur les réseaux sociaux, alléguant la mort de 3 têtes de bétail importées.

Selon des sources bien informées, l’individu en question a été interpellé par le service de recherche et d’investigation de la Gendarmerie Nationale de Bir Mourad Raïs. L’enquête se poursuit actuellement afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.

Moutons importés : L’organisation Himayatek met en garde contre la diffusion de fausses informations

Par ailleurs, l’Organisation Algérienne pour la Défense du Consommateur, Himayatek, a émis une mise en garde pressante contre la propagation d’informations erronées au sujet des moutons importés destinés à la fête de l’Aïd al-Adha.

Dans une récente déclaration, Himayatek a souligné que « alors que l’État a mis à disposition des moutons à un prix raisonnable et accessible au citoyen algérien grâce à l’importation, de nombreux intermédiaires s’emploient à diffuser des nouvelles fallacieuses concernant la mort subite de têtes de bétail importées, dans le but de créer une opportunité de spéculation et d’augmenter les prix du bétail.

🟢 À LIRE AUSSI : Aïd El-Adha 2025 et moutons importés : les autorités alertent sur les fausses rumeurs

Le communiqué ajoute que « par conséquent, l’État entend sévir contre ces pratiques en appliquant des peines d’emprisonnement allant d’un an à trois ans et des amendes de 100 000 à 300 000 dinars algériens pour la diffusion de fausses informations.

Première cargaison de moutons espagnols débarque en Algérie

Dans le cadre des mesures visant à assurer l’approvisionnement, un navire transportant 13 000 têtes de moutons en provenance d’Espagne a accosté ce samedi matin au port d’Oran. Cette opération vise à répondre aux besoins des citoyens à l’approche de la fête de l’Aïd El Adha.

Ce navire est le quatrième à atteindre les ports algériens cette semaine. Trois autres navires, arrivant de Roumanie, avaient précédemment accosté au port d’Alger. Conformément au programme établi, tous les animaux importés feront l’objet d’un contrôle sanitaire rigoureux par les inspecteurs vétérinaires avant d’être acheminés vers les zones de quarantaine désignées.

Selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, l’opération d’accostage au port d’Oran s’est déroulée en présence du wali d’Oran, du secrétaire général du ministère des Transports, ainsi que de représentants du ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et de la Pêche, du directeur des services agricoles de la wilaya, et des membres du comité de sécurité de la wilaya.

🟢 À LIRE AUSSI : Aid El-Adha 2025 : Arrivée de nouvelles cargaisons de moutons importés d’Espagne

Il a été souligné que tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour l’accueil et le transfert des animaux vers les zones de quarantaine.

Avec ces arrivages, le nombre total de têtes de bétail importées ayant atteint l’Algérie s’élève désormais à 66 500, sur un total d’un million de têtes attendues dans les prochains jours.