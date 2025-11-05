Royaume-Uni : un Algérien devient héros après avoir stoppé une attaque au couteau

Samir Zitouni, un Algérien de 48 ans, un employé de train de la compagnie LNER, est devenu héros au Royaume-Uni pour avoir courageusement protégé des passagers lors d’une attaque au couteau sur un train reliant Doncaster à Londres, le 1ᵉʳ novembre 2025.

Gravement blessé, Samir Zitouni, qui travaille pour LNER depuis plus de vingt ans, est actuellement dans un état critique, mais stable. Son acte de bravoure, qui lui a valu de risquer sa vie pour sauver celle des autres, a été salué par la police et la presse britannique.

L’agresseur, identifié comme Anthony W., un homme de 32 ans, a été inculpé de 10 chefs de tentatives de meurtres liées à l’attaque au couteau survenue ce jour-là, ainsi que d’une autre tentative de meurtre à Londres.

L’acte héroïque de Samir Zitouni salué au Royaume-Uni

L’intervention courageuse de Samir Zitouni lors de cette attaque au couteau, survenue le 1ᵉʳ novembre dernier sur le trajet Doncaster-King’s Cross, a été saluée comme un acte « héroïsme absolu » par la police et de « courage incroyable » par la LNER.

L’homme de 48 ans a risqué sa vie en s’interposant face à l’agresseur armé, protégeant plusieurs voyageurs. En effet, les images de vidéosurveillance montrent un geste « qui sans aucun doute a permis d’éviter plusieurs morts« , selon le chef adjoint Stuart Cundy de la BTP.

De son côté, le directeur général de LNER, David Horne, a insisté : »dans un tel moment de crise, Samir n’a pas hésité à se mettre en danger sa vie pour protéger les autres. Nous sommes immensément fiers de lui« .

Une enquête ouverte

La famille de Samir a remercié le public et le personnel soignant : « Nous avons été profondément touchés par les messages de solidarité et les soins exceptionnels prodigués à Sam. Il a toujours été un héros pour nous…« .

Parallèlement, le volet judiciaire progresse. L’auteur présumé, Anthony W., âgé de 32 ans, a comparu le lundi 3 novembre 2025 au tribunal de Peterborough. Il est inculpé de dix tentatives de meurtre, de violences aggravées et de possession d’arme blanche.

Par ailleurs, le suspect est poursuivi pour d’autres agressions au couteau commises précédemment, dont l’une à la station Pontoon Dock à Londres, qui a laissé un homme grièvement blessé au visage. Quatre autres victimes de l’attaque du train, en plus de Samir, restent encore hospitalisées.

