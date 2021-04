Royaume-Uni : un adolescent Algérien poignardé à mort à Londres

Un adolescent Algérien âgé de 14 ans a été poignardé à mort dans l’un des quartiers de la capitale Britannique Londres. La victime portait encore son uniforme d’écolier au moment des faits. Un autre adolescent a été accusé par la police d’avoir commis cet ignoble crime. L’adolescent a été arrêté par les éléments de la police. Quatre individus ont été interpellés en tout dans le cadre de cette affaire, tous des adolescents.

Selon plusieurs médias Britanniques, dont le journal The Sun, le crime a eu lieu près d’une pizzeria à l’est de Londres, sur Barking Road. L’adolescent Algérien, répondant au nom de Fares Aatou, a été tué alors qu’il portait encore sur lui son uniforme scolaire.

Une enquête toujours en cours

Fares a été déclaré mort peu après 16 h 30, à l’extérieur de la pizzeria ou il a subi l’agression, et ce, malgré les efforts obstinés des éléments des services de secours. La famille de la victime est « complètement dévastée ». Les enquêteurs ont mis en cause un autre adolescent, mais ils continuent de mener leur enquête et d’approfondir leurs recherches. Un examen post-mortem a également eu lieu à la morgue d’East Ham. L’autopsie a révélé que la cause du décès était les coups de couteau.

Selon la police londonienne, « chaque information peut être vitale ». Un appel à témoin a été donc lancé afin de collecter toutes les informations qui peuvent éclairer et mener aux circonstances exactes qui ont entouré ce drame.

L’inspecteur Perry Benton de la police de Londres a déclaré que la « population locale a apporté un soutien fantastique à l’enquête et elle nous a donné de nombreuses informations. Cela s’est poursuivi au cours du week-end, et je les en remercie encore une fois ». Fares Aatou est le onzième adolescent à mourir poignardé dans la capitale britannique depuis le début de l’année en cours.