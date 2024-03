Royaume-Uni : paré d’un Burnous, l’ambassadeur d’Algérie fait sensation à Buckingham

Le nouvel ambassadeur d’Algérie auprès du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, Nourreddine Yazid, a fait une entrée remarquable au palais du Buckingham. Le représentant diplomatique de l’Algérie a été reçu par le roi Charles III, mercredi 6 mars dernier.

Rappelons, le gouvernement britannique a donné l’agrément de la nomination de Nourreddine Yazid, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en août 2023.

L’ambassadeur Nourredine Yazid présente ses lettres de créances au Roi Charles III

En effet, mercredi dernier, Nourredine Yazid a présenté, à Charles III, Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, ses lettres de créances, l’accréditant en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume-Uni.

Cette cérémonie de remise des lettres a eu lieu, mercredi dernier, au palais de Buckingham de Londres. Lors de cette cérémonie, l’ambassadeur d’Algérie portait lui et son épouse des tenues traditionnelles algériennes. En effet, en cette occasion, il arborait un élégant Burnous blanc.

Quant à sa femme, cette dernière portait un élégant Karakou bleu, brodé au fil argenté. Pour accessoiriser cette tenue, elle a opté pour une magnifique Mharemt Leftoul argenté également. Il s’agit, notamment, d’un foulard porté habituellement avec les tenues traditionnelles algéroises.

Le fait de porter des tenues traditionnelles algériennes, dans ce pays, s’inscrit, indirectement, dans une initiative de la promotion du patrimoine culturel algérien.

À LIRE AUSSI :

>> Parée d’une robe kabyle, l’ambassadrice US souhaite ses vœux au peuple algérien pour l’Aïd el-Adha

>> L’ambassadeur du Canada conquis par les délicieuses pâtisseries algériennes