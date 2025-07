Royaume-Uni : les eVisas remplacent les tampons de passeport pour les étudiants et les travailleurs

Le Royaume-Uni a décidé de remplacer la vignette traditionnelle sur le passeport par un eVisa. Cette nouvelle mesure, en vigueur depuis le 15 juillet dernier, concerne les demandeurs de visa d’études et les travailleurs étrangers.

Différent de l’ETA, un eVisa est un enregistrement numérique qui contient l’identité du voyageur, son statut d’immigration au Royaume-Uni, ainsi que les conditions associées à ce statut, par exemple : si le demandeur est autorisé à travailler ou à étudier dans le pays.

Ces e-visas sont destinés à remplacer tous les documents d’immigration physiques. Les permis de séjour biométriques ont été remplacés et c’est le cas aussi pour les cartes de séjour biométriques et les vignettes sur les passeports.

Le Royaume-Uni remplace les vignettes sur les passeports par les eVisas

Les voyageurs au Royaume-Uni recevront un eVisa après l’obtention du visa traditionnel ou d’une autorisation de séjour dans le pays. Cette nouvelle mesure s’inscrit dans le cadre de la transition du pays vers un système d’immigration moderne et numérique.

En effet, ce changement permettra de rendre le processus plus efficace et plus pratique pour les étudiants et les professionnelles désireux de se rendre au Royaume-Uni. Ce remplacement des tampons et des vignettes sur les passeports est entré en vigueur le 15 juillet dernier, comme l’explique une publication de l’ambassade du Royaume-Uni en Algérie.

Il est à noter que les demandeurs doivent toujours se rendre dans un centre de demande de visa pour fournir des informations biométriques dans le cadre de la procédure de traitement en vigueur. Une fois le visa accordé, les candidats recevront un e-mail du service de l’immigration avec la décision et les instructions nécessaires pour la création d’un compte UKVI pour accéder à leur e-visa.

Que faire avant de voyager au Royaume-Uni ?

Pour voyager sereinement au Royaume-Uni avec un eVisa, il est important de vérifier l’exactitude de ses informations personnelles avant le départ. Un eVisa est un enregistrement numérique du statut d’immigration et toute incohérence risque d’entraîner des retards à la frontière ou avec le transporteur aérien.

Avant le départ, il est important de vérifier que :

Votre eVisa et votre compte UKVI contiennent les informations personnelles et de passeport à jour ;

contiennent les informations personnelles et de passeport à jour ; Vous avez généré un code de partage, qui pourrait être demandé par les agents de contrôles aux frontières.

Rappelons, cette nouvelle mesure s’applique pour les étudiants et les travailleurs étrangers. Cependant, une vignette pourrait encore vous être délivrée si vous devez prouver votre identité dans un centre de demande de visa, ou si vous demandez un visa visiteur, ou en tant que personne à charge.

